Температура воздуха несколько возрастет. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Когда морозы станут слабее?

В ночные часы первых дней недели, согласно прогнозу, температура воздуха, за исключением южной части страны, может снижаться и колебаться в пределах от 24 до 29 градусов мороза. Уже 3 февраля возможны 26 градусов мороза.

Несколько возрастет температура и 4 февраля. Тогда в северных, центральных и восточных областях ночью может быть от 20 до 26 градусов мороза. В то же время в других регионах ожидается температура воздуха в диапазоне от 8 до 15 градусов мороза.

Начиная с 5 февраля, морозы начнут несколько ослабевать. В западных и южных областях ночная температура составит от 2 до 13 градусов мороза, а в течение дня местами появятся близкие к нулю значения.

В северной и восточной частях холод будет удерживаться дольше, однако и там показатели будут расти. Уже 6–7 февраля температура в большинстве регионов будет от 3 до 10 градусов мороза, а днем местами будет до 3 градусов тепла.

В то же время в северных и восточных областях в субботу минимальные ночные температуры составят 14 градусов мороза, что по сравнению с показателями, которые были в начале недели, свидетельствуют о частичном ослаблении морозов.

Уже в воскресенье, 8 февраля, температура воздуха по территории страны в ночные часы будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов мороза, в дневное время синоптик предусматривает от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

О чем предупреждали синоптики?