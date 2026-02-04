На небі цього дня буде хмарно, а дорогах – місцями ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода 5 лютого?
Синоптики прогнозують, що у більшості північних, центральних та Миколаївській областях у четвер йтиме сніг.
А у західних, Вінницькій та Одеській областях – місцями невеликий мокрий сніг з дощем, ожеледь.
На решті території день мине без опадів.
Вітер прогнозують південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Окрім того, у більшості західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях вдень місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Нічна температура утримуватиметься на позначці -7 – -12, денна – -3 – -8.
Найхолодніше буде на північному сході та сході країни: вночі -14 – -19, місцями -20 – -22, а вдень -8 – -13.
У західних та південних областях очікується послаблення морозів: вночі буде -1 – -6, вдень -3 – +2. Найтепліше буде на Закарпатті та в Криму, де нічна температура буде близько 0, а денна – +4 – +9.
Яку погоду чекати у великих містах?
- Київ -6…-4;
- Ужгород +6..+8;
- Львів -1…+1;
- Івано-Франківськ -1…+1;
- Тернопіль -1…+1;
- Чернівці -1…+1;
- Хмельницький -1…+1;
- Луцьк -1…+1;
- Рівне -1…+1;
- Житомир -3…-1;
- Вінниця -1…+1;
- Одеса +2…+4;
- Миколаїв -1…+1;
- Херсон -1…+1;
- Сімферополь +6..+8;
- Кропивницький -5…-3;
- Черкаси -5…-3;
- Чернігів -8…-6;
- Суми -11…-9;
- Полтава -7…-5;
- Дніпро -6…-4;
- Запоріжжя -4…-2;
- Донецьк -9…-7;
- Луганськ -11…-9;
- Харків -11…-9.
Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / Карта Укргідрометцентру
В Україні саме з 5 лютого морози поступово почнуть слабшати. Кілька днів нічна температура утримуватиметься на позначках -1 – -6.
Та розслаблятися не варто. Начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня попередила, що невдовзі Україну знову накриє нова хвиля морозів. Це буде орієнтовно з 9 – 10 лютого, але похолодання буде уже не таким сильним.