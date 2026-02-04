На небі цього дня буде хмарно, а дорогах – місцями ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 5 лютого?

Синоптики прогнозують, що у більшості північних, центральних та Миколаївській областях у четвер йтиме сніг.

А у західних, Вінницькій та Одеській областях – місцями невеликий мокрий сніг з дощем, ожеледь.

На решті території день мине без опадів.

Вітер прогнозують південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Окрім того, у більшості західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях вдень місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Нічна температура утримуватиметься на позначці -7 – -12, денна – -3 – -8.

Найхолодніше буде на північному сході та сході країни: вночі -14 – -19, місцями -20 – -22, а вдень -8 – -13.

У західних та південних областях очікується послаблення морозів: вночі буде -1 – -6, вдень -3 – +2. Найтепліше буде на Закарпатті та в Криму, де нічна температура буде близько 0, а денна – +4 – +9.

Яку погоду чекати у великих містах?

  • Київ -6…-4;
  • Ужгород +6..+8;
  • Львів -1…+1;
  • Івано-Франківськ -1…+1;
  • Тернопіль -1…+1;
  • Чернівці -1…+1;
  • Хмельницький -1…+1;
  • Луцьк -1…+1;
  • Рівне -1…+1;
  • Житомир -3…-1;
  • Вінниця -1…+1;
  • Одеса +2…+4;
  • Миколаїв -1…+1;
  • Херсон -1…+1;
  • Сімферополь +6..+8;
  • Кропивницький -5…-3;
  • Черкаси -5…-3;
  • Чернігів -8…-6;
  • Суми -11…-9;
  • Полтава -7…-5;
  • Дніпро -6…-4;
  • Запоріжжя -4…-2;
  • Донецьк -9…-7;
  • Луганськ -11…-9;
  • Харків -11…-9.

Погода 5 лютого

Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / Карта Укргідрометцентру

