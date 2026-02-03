Різких змін погоди поки не прогнозують, однак поступово йде тенденція до потепління. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в етері "КИЇВ24".

Яких морозів чекати невдовзі?

Наталія Птуха не виключає, що такі морози, як у перші дні лютого, можуть стати останніми цього року. Водночас температура коливатиметься протягом місяця, а зимова погода швидко не відступить.

Загалом там практично вся перша декада лютого у нас буде, переважно, з від'ємними значеннями температури, хоча вже й тенденція буде йти до підвищення,

– пояснила Птуха.

Синоптикиня прогнозує, що у північних, західних та частині центральних областей середньомісячна температура в лютому буде в межах норми – від -4 до +2 градусів. На Півдні показники можуть бути навіть на 1 – 1,5 градуса вищими за норму.

За даними Укргідрометцентру, послаблення морозів варто очікувати приблизно 4 – 5 лютого. Потепління розпочнеться із західних та південно-західних областей.

Яку погоду прогнозують в лютому?