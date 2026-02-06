Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для OBOZ.UA.
Когда начнется потепление?
По словам синоптика, сейчас сохраняется тенденция того, что ощутимый мороз отойдет, после чего на территории Украины несколько возрастет температура воздуха. Затем снова ожидается похолодание и снижение показателей до 25 градусов мороза.
Но в дальнейшем пока что мы не видим определенной тенденции уже к весне. Однако если смотреть перспективу следующей недели, то 12 февраля этот антициклон уже будет отходить, имеем тенденцию к повышению температуры на 3– 6 градусов,
– сообщил он.
Несмотря на такую тенденцию к частичному потеплению, как заметил Иван Семилит, когда речь идет о прогнозе на достаточно длительный период, он может быть исключительно предварительным и в дальнейшем потребует дополнительного уточнения синоптиков.
"Как мы говорим, океан – это кухня погоды, и все может измениться очень быстро, поэтому завтра уже можем увидеть какой-то другой прогноз. Итак, есть ориентировочные тенденции, что 12 февраля у нас будет отступление сильных морозов", – добавил он.
Какой будет погода до такого потепления?
Метеоролог сообщала, что с воскресенья, 8 февраля, из Скандинавии к нам снова начнет заходить холодный воздух. Осадки в это время прекратятся, и воцарится поле повышенного давления, вернутся ощутимые морозы.
Синоптик Виталий Постригань также предупреждал, что с 8 по 9 февраля к нам придет новая волна морозов скандинавского происхождения. Но таких сильных морозов, как, например до -29 градусов, уже не будет.
К слову, причины сильных и продолжительных морозов связаны с климатическими факторами. В Украине обычно наблюдаются температуры выше нормы, но это не означает, что такие показатели будут постоянными.