Об этом сообщили местные гидрометеорологические центры.
Где и какую непогоду прогнозируют в Украине?
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в течение суток 7 февраля. Непогоду прогнозируют почти по всей территории Украины.
В Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Львовской и Хмельницкой областях прогнозируют гололед. Кое-где его диаметр будет достигать 6 – 19 миллиметров. Также в этих регионах на дорогах возможна гололедица.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– сообщили в Укргидрометцентре.
Туман с видимостью от 100 до 500 метров ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Одесской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Также он будет и в городах, в частности Днепре, Одессе, Запорожье и Черкассах.
В некоторых регионах туман сохранится в течение всех суток.
Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.
Синоптики напомнили, что непогода приводит к увеличению тормозного пути и росту риска ДТП. Водителей и пешеходов призывают быть особенно внимательными и осторожными.
Какую погоду ждать в феврале?
Синоптики предупреждали о непродолжительном потеплении, которое впоследствии сменится новой волной похолодания. Из-за антициклона ночью на севере возможны морозы до -25 градусов, днем – от -7 до -13 градусов.
Однако, предварительно, с 12 февраля в Украине прогнозируют потепление. Температура повысится на 3 – 6 градусов.