Про це повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух в інтерв'ю для УП.

Чи буде потепління в лютому?

За її словами, для лютого характерна мінлива та вітряна погода, адже в цей період атмосфера поступово переходить від зимових процесів до літніх, що досить важко спрогнозувати, тому бувають розбіжності між розрахунками.

Крім того, чим більший термін – тим більша невизначеність і менша справджуваність. Загалом більшість розрахунків вказують, що протягом першої половини місяця західні, північні, центральні та східні області України все ще перебуватимуть під впливом Арктики,

– пояснила вона.

Таким чином, як зауважила метеорологиня, у вищезгаданих областях температура повітря, ймовірно, буде нижчою за кліматичну норму, але у південній та південно-східній частинах може перевищувати норму на 1 – 2 градусів.

Вже після цього, за словами Віри Балабух, вплив Арктики слабшатиме, через що температура повітря на території України поступово підвищуватиметься. На це, як пояснює експертка, впливатиме і більша тривалість дня.

"До кінця місяця у південних та південно-західних областях температура повітря, ймовірно, залишатиметься вищою за норму, а на решті території – в її межах. Що ж до приходу весни та погоди у цьому сезоні – зараз це спрогнозувати дуже важко", – додала вона.

Як може змінитися температура невдовзі?