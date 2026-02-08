Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Погодні "гойдалки" зі снігом та дощем: якою буде погода в Україні на вихідних
Коли почнеться похолодання?
За даними синоптиків, у північних та більшості центральних областей впродовж 8 лютого температура повітря становитиме від 4 до 9 градусів морозу протягом доби. В інших регіонах буде від 5 градусів морозу до 1 градуса тепла.
У денні години на Закарпатті та крайньому півдні країни стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів тепла. У частині областей випаде помірний сніг, лише у північних та центральних областях він буде незначним.
Але, згідно з прогнозом, вже в період з 9 по 10 лютого очікується припинення опадів, яке супроводжуватиметься відчутним зниженням температурних показників. Зазначається, що у ці дні вони впадуть на 5 – 10 градусів.
Якою буде погода найближчими днями?
Вже 9 лютого Україну накриє антициклон зі Скандинавії, тиск зросте. Вночі сніг ще буде в більшості областей, крім північних і центральних. Вдень сніг очікується тільки на сході, по всій решті країни опадів не буде.
Зазначали, що найближчими днями почнеться перебудова синоптичних процесів, і циклон, який проходив кілька днів і приніс потепління, виходитиме з України. Натомість буде зниження температур у частині областей.
До слова, нагадаємо, що метеорологиня Віра Балабух повідомляла, що протягом першої половини місяця у деяких областях ще утримаються морози, проте наприкінці лютого можливе зростання температур.