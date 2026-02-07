Холодне повітря з півночі поступово витіснить теплі маси, і температура впаде на 5 – 10 градусів. Про це розповів в інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Дивіться також Погодні "гойдалки" зі снігом та дощем: якою буде погода в Україні на вихідних

Яку погоду очікувати на початку нового тижня?

У понеділок, 9 лютого, Україну накриє антициклон зі Скандинавії, тиск різко зросте. Вночі сніг ще буде в більшості областей, крім північних і центральних. Вдень сніг очікується тільки на сході, по всій решті країни опадів не буде.

Вночі середня температура по Україні становитме 10 – 15 градусів морозу. На півночі цей показник вищий – 15 – 20 градусів, місцями до 23 градусів морозу. Вдень температура буде 8 – 13 градусів морозу.

У південних та південно-східних областях вночі – 5 – 10 градусів морозу, вдень 2 – 7 градусів морозу, а в Криму близько 0 градусів.

На Закарпатті вночі – 2 – 7 градусів морозу, вдень до 5 градусів теплаю

10 лютого

У вівторок очікується пік морозів. Опадів майже не буде. Вночі для більшості областей температура повітря буде 13 – 19 градусів морозу, на півночі та в центрі – 19 – 25 градусів морозу. Вдень стовпчик термометра показуватиме 5 – 11 градусів морозу. На Півдні вночі буде 8 – 14 градусів морозу, а вдень 0 – 6 градусів тепла.

11 лютого

На Правобережжі місцями невеликий сніг, у Карпатах – помірний, на південному заході – сніг з дощем. В інших областях опадів не буде.

Вночі для більшості областей температура повітря становитиме 10 – 12 градусів морозу, на північному сході 17 – 22 градуси морозу. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від одного градуса тепла до 7 градусів морозу. На Півдні, Прикарпатті та Закарпатті очікується більш м'який мороз: вночі 3 – 9 градусів морозу, вдень до 6 градусів тепла.

Якою буде погода в лютому?