Холодный воздух с севера постепенно вытеснит теплые массы, и температура упадет на 5 – 10 градусов. Об этом рассказал в интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Какую погоду ожидать в начале новой недели?

В понедельник, 9 февраля, Украину накроет антициклон из Скандинавии, давление резко возрастет. Ночью снег еще будет в большинстве областей, кроме северных и центральных. Днем снег ожидается только на востоке, по всей остальной стране осадков не будет.

Ночью средняя температура по Украине составит 10 – 15 градусов мороза. На севере этот показатель выше – 15 – 20 градусов, местами до 23 градусов мороза. Днем температура будет 8 – 13 градусов мороза.

В южных и юго-восточных областях ночью – 5 – 10 градусов мороза, днем 2 – 7 градусов мороза, а в Крыму около 0 градусов.

На Закарпатье ночью – 2 – 7 градусов мороза, днем до 5 градусов теплой

10 февраля

Во вторник ожидается пик морозов. Осадков почти не будет. Ночью для большинства областей температура воздуха будет 13 – 19 градусов мороза, на севере и в центре – 19 – 25 градусов мороза. Днем столбик термометра будет показывать 5 – 11 градусов мороза. На Юге ночью будет 8 – 14 градусов мороза, а днем 0 – 6 градусов тепла.

11 февраля

На Правобережье местами небольшой снег, в Карпатах – умеренный, на юго-западе – снег с дождем. В остальных областях осадков не будет.

Ночью для большинства областей температура воздуха составит 10 – 12 градусов мороза, на северо-востоке 17 – 22 градуса мороза. Днем столбик термометра будет колебаться от одного градуса тепла до 7 градусов мороза. На Юге, Прикарпатье и Закарпатье ожидается более мягкий мороз: ночью 3 – 9 градусов мороза, днем до 6 градусов тепла.

Какой будет погода в феврале?