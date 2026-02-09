Об этом в своем прогнозе для Meteoprog рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Какая погода будет на этой неделе?

В понедельник, 9 февраля, снег будет идти ночью в западных, южных и восточных областях. Днем синоптик осадков не прогнозирует. Однако такая погода вызвала гололед на ветвях и гололедица на дорогах. В ночное время столбики термометров на Западе и Севере будут показывать от 17 до 23 градусов мороза. На остальной территории прогнозируют -9...-16 градусов. Днем в большинстве областей будет 5 – 12 градусов мороза. А на Закарпатье в течение суток предусматривают от 2 градусов мороза до 3 градусов с отметкой "плюс".

Во вторник, 10 февраля, погода будет малооблачная и сухая. На дорогах ожидается гололедица. Ночью в центральных, северных и восточных областях мороз опустится до 17 – 22 градусов мороза. На крайнем Севере местами мороз будет усиливаться вплоть до -25 градусов. В то же время на Западе будет теплее – от 8 до 14 градусов мороза.

В среду, 11 февраля, антициклон будет разрушаться и на Западе может пройти небольшой и мокрый снег. На остальной территории осадков не прогнозируют. На дорогах все еще будет оставаться гололедица. В северных, центральных и восточных областях ночью будет от 15 до 21 градуса мороза. На остальной территории температура будет выше и будет достигать 5 – 14 градусов мороза. Днем в среду прогнозируют от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На севере Левобережья специалисты прогнозируют от 2 до 7 градусов мороза.

В четверг, 12 февраля, синоптик не предусматривает осадков. Однако в ряде областей может быть туман, туман и гололедица на дорогах. В ночные часы температура составит 5 – 12 градусов мороза, а днем может быть теплее – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Юге и Западе будет преобладать "плюсовая" температура, ожидается от 4 до 9 градусов тепла.

В пятницу, 13 февраля, ожидается теплая погода без существенных осадков. В нескольких областях может образовываться туман. Ночью будет теплее, чем в начале недели, синоптик прогнозирует от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем ожидается 0 – 5 градусов тепла. В западных и южных областях воздух будет прогреваться до 6 – 11 градусов тепла.

В субботу, 14 февраля, могут пройти небольшие, местами умеренные дожди на Юге и Западе, местами осадки будут и в центральных регионах. В остальных областях осадков не прогнозируют, местами может быть туман. На Приазовье и на Донбассе прогнозируют порывы ветра – 15 – 17 метров в секунду. Ночью воздух может прогреться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем температура воздуха будет достигать 1 – 6 градусов тепла. На Закарпатье и в Крыму столбики термометра будут показывать от 4 до 9 градусов тепла.

В воскресенье, 15 февраля, по всей территории страны синоптик прогнозирует теплую и неустойчивую погоду, на которую будет влиять циклон с юга. Осадки, преимущественно дождь, пройдут в разных областях, а на Западе может выпасть мокрый снег. В ночные часы термометры будут показывать от -1 до +4 градусов, а днем 2 – 7 градусов тепла.

