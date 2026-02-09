Про це у своєму прогнозі для Meteoprog розповів синоптик Ігор Кібальчич.

До теми Після морозів в Україну прийде потепління: коли температура піде вгору і зміниться погода

Яка погода буде цього тижня?

У понеділок, 9 лютого, сніг йтиме вночі в західних, південних та східних областях. Удень синоптик опадів не прогнозує. Однак така погода спричинили ожеледь на гілках та ожеледиця на дорогах. Нічної пори стовпчики термометрів на Заході та Півночі показуватимуть від 17 до 23 градусів морозу. На решті території прогнозують -9...-16 градусів. Удень в більшості областей буде 5 – 12 градусів морозу. А на Закарпатті протягом доби передбачають від 2 градусів морозу до 3 градусів із позначкою "плюс".

У вівторок, 10 лютого, погода буде малохмарна й суха. На дорогах очікується ожеледиця. Вночі в центральних, північних та східних областях мороз опуститься до 17 – 22 градусів морозу. На крайній Півночі місцями мороз посилюватиметься аж до -25 градусів. Водночас на Заході буде тепліше – від 8 до 14 градусів морозу.

У середу, 11 лютого, антициклон руйнуватиметься й на Заході може пройти невеликий та мокрий сніг. На решті території опадів не прогнозують. На дорогах все ще залишатиметься ожеледиця. У північних, центральних та східних областях вночі буде від 15 до 21 градусу морозу. На решті території температура буде вищою й сягатиме 5 – 14 градусів морозу. Вдень у середу прогнозують від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На півночі Лівобережжя фахівці прогнозують від 2 до 7 градусів морозу.

У четвер, 12 лютого, синоптик не передбачає опадів. Однак в низці областей може бути туман, мряка та ожеледиця на дорогах. У нічні години температура становитиме 5 – 12 градусів морозу, а вдень може бути тепліше – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Півдні та Заході переважатиме "плюсова" температура, очікується від 4 до 9 градусів тепла.

У п'ятницю, 13 лютого, очікується тепла погода без істотних опадів. У кількох областях може утворюватися туман. Уночі буде тепліше, ніж на початку тижня, синоптик прогнозує від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Вдень очікується 0 – 5 градусів тепла. У західних та південних областях повітря прогріватиметься аж до 6 – 11 градусів тепла.

У суботу, 14 лютого, можуть пройти невеликі, місцями помірні дощі на Півдні та Заході, місцями опади будуть й у центральних регіонах. У решті областей опадів не прогнозують, подекуди може бути туман. На Приазов'ї та на Донбасі прогнозують пориви вітру – 15 – 17 метрів за секунду. Вночі повітря може прогрітися від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Удень температура повітря сягатиме 1 – 6 градусів тепла. На Закарпатті та в Криму стовпчики термометра показуватимуть від 4 до 9 градусів тепла.

У неділю, 15 лютого, по всій території країни синоптик прогнозує теплу та нестійку погоду, на яку впливатиме циклон з півдня. Опади, переважно дощ, пройдуть в різних областях, а на Заході може випасти мокрий сніг. У нічні години термометри показуватимуть від -1 до +4 градусів, а вдень 2 – 7 градусів тепла.

Яка погода прогнозується найближчим часом?