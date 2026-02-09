Об этом Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения от 9 февраля.

К теме Циничная игра: как Трамп будет давить на Россию и Украину относительно подписания мирного соглашения

Что сказал Зеленский о готовности документов по гарантиям безопасности?

Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы. Спасибо всем в мире, кто помогает! Спасибо за каждое действие в поддержку жизни и людей сейчас,

– заявил президент.

Зеленский также отметил, что на неделе с 9 по 15 февраля будут значительные международные мероприятия – оборонные, безопасности. По словам главы государства, в Европе украинская позиция будет представлена достаточно, и так же с Америкой.

"Фактически каждый день сейчас наша переговорная группа работает по тем документам, по тем предложениям, которые могут дать результат на следующих встречах. И главное, чтобы партнеры были настроены так же как и мы в Украине", – сказал украинский глава.

Владимир Зеленский подчеркнул, что мир нужен, и надежные гарантии безопасности – это единственная реальная основа для того, чтобы мир был и чтобы россияне не сломали договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией.

Кстати, генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в эфире 24 Канала заявил, что не видит оснований доверять обещаниям от администрации Трампа относительно гарантий безопасности. Эксперт пояснил, что главное сомнение касается не формулировок гарантий, а готовности США действовать, если Россия снова атакует после прекращения огня.

Что должны предусматривать гарантии безопасности для Украины?