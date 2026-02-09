Об этом Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения от 9 февраля.
Что сказал Зеленский о готовности документов по гарантиям безопасности?
Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы. Спасибо всем в мире, кто помогает! Спасибо за каждое действие в поддержку жизни и людей сейчас,
– заявил президент.
Зеленский также отметил, что на неделе с 9 по 15 февраля будут значительные международные мероприятия – оборонные, безопасности. По словам главы государства, в Европе украинская позиция будет представлена достаточно, и так же с Америкой.
"Фактически каждый день сейчас наша переговорная группа работает по тем документам, по тем предложениям, которые могут дать результат на следующих встречах. И главное, чтобы партнеры были настроены так же как и мы в Украине", – сказал украинский глава.
Владимир Зеленский подчеркнул, что мир нужен, и надежные гарантии безопасности – это единственная реальная основа для того, чтобы мир был и чтобы россияне не сломали договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией.
Кстати, генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в эфире 24 Канала заявил, что не видит оснований доверять обещаниям от администрации Трампа относительно гарантий безопасности. Эксперт пояснил, что главное сомнение касается не формулировок гарантий, а готовности США действовать, если Россия снова атакует после прекращения огня.
Что должны предусматривать гарантии безопасности для Украины?
Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать членство в Европейском Союзе. Также по словам президента, они должны содержать долгосрочную систему сдерживания России.
Журналисты FT писали, что Украина вместе с США и европейскими партнерами согласовала план действий на случай нарушения Россией будущего мирного соглашения, включающий дипломатические и военные меры. В случае, если действия Путина перерастут в очередное масштабное наступление, через 72 часа должен вступить в силу скоординированный военный ответ от союзников.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после мирного соглашения в Украине появятся вооруженные силы, самолеты и морская поддержка союзников союзников. Глава Альянса также заверил, что США, Европа и Канада готовы предоставить гарантии безопасности Украине.