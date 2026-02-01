Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в эфире 24 Канала заявил, что не видит оснований доверять таким обещаниям от администрации Трампа. Он пояснил, что ключевой вопрос сейчас не в словах о гарантиях, а в том, готовы ли США сделать шаг, который может изменить всю логику переговоров.

Могут ли США реально дать Украине гарантии безопасности?

Ходжес объяснил, что обещания гарантий могут звучать привлекательно, но их ценность определяется действиями, а не словами. Он обратил внимание на логику, которую, по его мнению, продвигает администрация Трампа: сначала Украина должна уйти с Донбасса, а уже потом якобы получит гарантии. В то же время генерал отметил, что в Украине никто не верит, что уступки на Донбассе остановят аппетиты России. Именно поэтому он скептически оценивает такие предложения.

Президент Трамп просто говорит: сначала сдайте Донбасс России, а потом мы сможем предоставить любые гарантии безопасности,

– сказал Бен Ходжес.

Он добавил, что США должны были бы сыграть роль в формировании гарантий, потому что стабильность и безопасность в Европе отвечают интересам Вашингтона. Однако, по его словам, для этого администрация должна признать очевидное, кто является агрессором и кто ответственен за нестабильность. И именно этого шага он пока не видит, поэтому и не ожидает, что гарантии будут выполнены в случае новой атаки.

Администрация должна признать, что агрессором является Россия, и что именно Россия ответственна за нестабильность и угрозу безопасности. Я просто не вижу этого,

– подчеркнул генерал-лейтенант США в отставке.

Делать реальные шаги после факта было бы значительно сложнее, чем действовать уже сейчас. Также он отметил, что Европе пора перестать ждать решений из Вашингтона и брать на себя больше ответственности, потому что европейская безопасность напрямую зависит от успеха Украины.

Что будет, если Россия нарушит перемирие?

Ходжес объяснил, что главное сомнение касается не формулировок гарантий, а готовности США действовать, если Россия снова атакует после прекращения огня. Он сказал, что в таком сценарии решающим станет вопрос реальной реакции Вашингтона, а не заявлений. По его мнению, учитывая шаги администрации в течение последнего года, оснований для уверенности нет. Он добавил, что в случае новой атаки США могут снова попытаться договариваться, а не отвечать жестко.

Я бы не поверил и не принял бы это за чистую монету, что они смогут выполнить любые гарантии, подобные этим,

– сказал Бен Ходжес.

Он отметил, что действовать после факта будет значительно сложнее, чем применять рычаги давления сейчас. Генерал объяснил, что решительные шаги могли бы включать реальные санкции против России и другие жесткие меры, но пока он этого не видит. Именно поэтому он остается скептическим относительно того, что США вмешаются уже после повторной атаки.

За последний год нет никаких доказательств, которые могли бы дать мне уверенность, что они действительно сделают все это,

– подчеркнул генерал-лейтенант США в отставке.

Он подытожил, что Украина не является изолированной страной, а ее безопасность напрямую связана с Европой. Поэтому, по его мнению, европейским союзникам давно пора прекратить ждать и наращивать реальную поддержку Украины деньгами, оружием и боеприпасами, особенно если США не будут готовы делать это при нынешней администрации.

