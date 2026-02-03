Об этом сообщило издание Financial Times.
Смотрите также "Смогли найти точки соприкосновения": Песков заявил о "сближении позиций" в переговорах с Украиной
Каким будет ответ на нарушение Россией мирного соглашения?
По данным издания, договоренности Украины с американскими и европейскими союзниками по ответу на нарушение мирного соглашения Россией были достигнуты во время консультаций в Париже в декабре и январе.
По словам собеседника издания, стороны решили, что в случае систематических нарушений режима прекращения огня со стороны России реакция союзников наступит в течение 24 часов.
На первом этапе предусмотрено дипломатическое предупреждение, а также действия Вооруженных сил Украины, необходимые для прекращения нарушения.
Если же военные действия России будут продолжаться и в дальнейшем, будет запущена вторая фаза ответа, но уже с привлечением сил "коалиции желающих". В инициативу входят несколько государств-членов ЕС.
В случае, если действия Путина перерастут в очередное масштабное наступление, через 72 часа должен вступить в силу скоординированный военный ответ при поддержке западных партнеров, в частности с привлечением Вооруженных сил США.
Что известно о ходе переговоров Украины, США и России?
3 февраля Трамп выразил надежду на положительные сдвиги в мирном урегулировании войны между Россией и Украиной. Он анонсировал "хорошие новости".
Также Зеленский отметил, что механизмы деэскалации фактически начали действовать. По его словам, Украина настроена на конкретные шаги ради достижения мира и готова к дальнейшим двусторонним контактам.
Дмитрий Песков заявил о частичном приближении позиций России и Украины в мирных переговорах. В то же время добавив, что процесс переговоров является сложным и многовекторным. По его словам, в некоторых вопросах достигнут прогресс, тогда как в других совсем нет.