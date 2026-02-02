Об этом он сообщил по результатам совещания с украинской переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч в Абу-Даби.

О каких успехах заявил Зеленский?

Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к реальным шагам для достижения "достойного и длительного" мира. У нашей делегации, в частности, запланированы в Абу-Даби двусторонние встречи с американской стороной.

"Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию", – написал он.