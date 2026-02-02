Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид.

Кто будет участвовать во встрече?

По данным СМИ, американский чиновник подтвердил, что Стив Уиткофф 3 февраля прибудет в Израиль, где встретится с премьер-министром Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.

После этого спецпредставитель президента США отправится в Объединенные Арабские Эмираты для еще одного раунда переговоров.

Стоит отметить, что ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут на следующий раунд переговоров с Россией и Украиной, но участие США "вероятно".

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что 2 февраля пройдет совещание, посвященное подготовке к новым переговорам. Уже вечером в понедельник украинская переговорная команда также отправится к месту встречи.

Как прошел предыдущий раунд?