Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид.
Кто будет участвовать во встрече?
По данным СМИ, американский чиновник подтвердил, что Стив Уиткофф 3 февраля прибудет в Израиль, где встретится с премьер-министром Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.
После этого спецпредставитель президента США отправится в Объединенные Арабские Эмираты для еще одного раунда переговоров.
Стоит отметить, что ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут на следующий раунд переговоров с Россией и Украиной, но участие США "вероятно".
Важно! Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что 2 февраля пройдет совещание, посвященное подготовке к новым переговорам. Уже вечером в понедельник украинская переговорная команда также отправится к месту встречи.
Как прошел предыдущий раунд?
23 и 24 декабря в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. По итогам встречи Владимир Зеленский заявил, что проблемных вопросов стало меньше.
По данным СМИ, стороны обсуждали создание демилитаризованной зоны на востоке Украины, в частности в Донецкой области. Украинские и американские дипломаты рассматривали возможность размещения миротворцев из нейтральных стран как альтернативу силам НАТО, против чего решительно выступает Москва.
В то же время издание Politico сообщило, что переговоры между Украиной, США и Россией в ОАЭ зашли в тупик из-за разногласий относительно территорий, гарантий безопасности и прекращения огня.