Об этом сообщает издание Politico.

Какие ключевые вопросы соглашения остаются нерешенными?

Накануне трехсторонних переговоров в Эмиратах спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил, что все разногласия свелись к одному ключевому пункту. В свою очередь Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе выразил убеждение, что соглашение Украины с Россией "достаточно близко".

Впрочем, по информации издания, переговоры в ОАЭ зашли в тупик из-за трех ключевых вопросов, в которых стороны не планируют менять позиции. Речь идет о территории Украины, гарантии безопасности и прекращении огня.

Хотя перспективы полного захвата Украины для России сейчас выглядят фантастическими, Путин не отказался от цели установить контроль как минимум над всем Донбассом вместе с ранее оккупированным Крымом. В то же время россияне предлагают сценарий, который называют "формулой Анкориджа", согласно которой Киев должен отказаться от всего Донбасса, включая территории, которые российской армии так и не удалось захватить.

В Кремле настаивают именно на этом подходе, ведь он якобы был согласован во время встречи Путина и Трампа на Аляске в прошлом году.

Однако в Киеве такие условия считают неприемлемыми как с юридической, так и с политической точки зрения. Ранее Зеленский сообщал, что согласен рассмотреть сценарий, по которому Донбасс будет демилитаризован и объявлен "свободной экономической зоной", но и в дальнейшем будет находиться в составе Украины. На этот раз отказала Москва, мол, такое решение ей не подходит.

После встречи американского представителя Виткоффа и помощника российского диктатора Юрия Ушакова в Москве 22 января, последний в очередной раз повторил неизменный тезис Кремля о Донбассе: "Достижение долгосрочного урегулирования не может быть ожидаемым без решения территориального вопроса".

Впоследствии, государственный секретарь США Марко Рубио признал тупик по Донбассу.

Это все еще мост, который нам нужно пересечь. Но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложным,

– сказал Рубио.

Но это не последнее разногласие Украины и России в мирном соглашении. Еще одним не менее важным и одновременно спорным вопросом остается контроль над Запорожской АЭС. США предлагали разделить контроль между тремя сторонами, Зеленский согласился на формулу 50 на 50 с США, а Россия взамен хочет делить управление с Киевом или Вашингтоном.

Тема гарантий безопасности – то, что беспокоит Украину едва ли не больше всего, но и здесь понимания не стоит ждать. Москва категорически отвергает возможность присутствия сил НАТО в Украине и выдвигает требования относительно собственных интересов безопасности. В Кремле говорят, что Россия будет считать себя защищенной только в случае, если перспектива вступления Украины в НАТО будет окончательно закрыта, а численность украинской армии сократится с нынешних 800 000 до 600 000 человек. Также в Кремле настаивают на получении фактического права вето на любые будущие решения по обороне Украины.

В то же время для большинства граждан Украины все же основным остается вопрос прекращения огня. Киев стремится немедленно остановить боевые действия, тогда как Москва связывает любую паузу на фронте с предварительным заключением комплексного соглашения. Ну а пока документы не подписаны, Россия, по словам Ушакова, будет продолжать достигать целей "специальной военной операции". Тем временем регулярные российские атаки на украинские города разрушают энергетику и оставляют людей без света и тепла в морозы.

В издании считают, что и Россия, и Украина стремятся показать Трампу результаты сотрудничества. Но дело в том, что Киев демонстрирует готовность к компромиссам, в то время, как Москва лишь делает вид, что якобы имеет желание завершить войну, придерживаясь своих первоочередных целей – покорить Украину.

