Экс-сотрудник Государственного департамента США, международный юрист Дэвид Тафури объяснил 24 Каналу, что Трамп рассматривает идею создания беспошлинной зоны с Украиной для поддержки промышленного развития в послевоенный период.

Смотрите также: Уиткофф и Кушнер не поедут на ближайшие переговоры с Россией и Украиной, – Рубио

Почему Кремль блокирует мирные договоренности по Украине?

Первым препятствием являются территории. Россия требует от Украины отказаться от всех четырех областей, которые она незаконно аннексировала, несмотря на то что украинские войска продолжают защищать часть этих регионов и не намерены их оставлять.

Второе препятствие – гарантии безопасности. Речь идет как о гарантиях со стороны союзников Украины, в частности США, Великобритании, Франции и Германии, так и о том, каким образом эти гарантии будут работать на практике и какие механизмы их обеспечения.

Путин не согласился ни на один из этих пунктов. Пока не увидим сигнала, что он готов идти на уступки, я остаюсь скептическим, несмотря на заявления Стива Уиткоффа о близости мира. Напомню, Уиткофф уже ранее говорил, что мы близко, а потом переговоры срывались именно из-за этих вопросов и неразумного поведения Путина,

– сказал Тафури.

Трамп рассматривает идею создания беспошлинной зоны с Украиной для поддержки промышленного развития в послевоенный период. Потенциальное преимущество – фокус на инвестициях в районы Донбасса с мощной промышленной базой и значительными природными ресурсами, которые при надлежащем освоении профессиональными компаниями могут стать позитивом для региона.

"Но было бы очень сложно справляться с вмешательством России в эту беспошлинную зону. Можно представить, что Путин попытается взять ее под контроль и будет вмешиваться в местное самоуправление. Поэтому я не верю, что Россия будет играть честно во взаимодействии с такой зоной", – объяснил Тафури.

Что еще известно о ходе мирных переговоров?