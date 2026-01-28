Об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в комитете Сената по иностранным делам 28 января.

Что сказал Рубио об участии США в новых переговорах Украины и России?

Марко Рубио, говоря о запланированном на воскресенье новом раунде переговоров между российской и украинской сторонами, сначала назвал его "двусторонней встречей".

В то же время он уточнил, что представители США, вероятно, все же будут присутствовать, однако это не будут ключевые американские переговорщики – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Там может быть присутствие США, но это будут не Стив (Уиткофф – 24 Канал) и Джаред (Кушнер – 24 Канал),

– сказал Марко Рубио.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что мирные переговоры между Украиной, Россией и США продолжатся 1 февраля в Абу-Даби.

Кстати, доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала объяснил, что переговоры в Абу-Даби получили осторожно положительные оценки, но публично отсутствуют решения по ключевым вопросам войны. Политический эксперт считает, что даже после прекращения огня наступит долгий и противоречивый этап перед достижением мирного соглашения.

Что известно о последних мирных переговорах между Украиной, Россией и США?