Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".
Как проходили переговоры?
Андрей Сибига заявил, что в мирных переговорах есть прогресс, и его свидетельством является то, что в Абу-Даби недавно прошла трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России.
Переговоры очень сложные. Но мы можем констатировать качественное изменение состава российской делегации,
– пояснил глава МИД.
По словам министра, Россию теперь представляют уже "другие люди", которые не читают "псевдоисторических лекций". Сибига подчеркнул, что разговоры были очень фокусированные.
Отдельным треком также стали переговоры между представителями военного блока – как военной разведки, так и Генерального штаба.
Были предметные разговоры о параметрах остановки огня или перемирия, о порядке мониторинга или верификации перемирия, по определению сроков – что каждая сторона вкладывает в тот или иной термин,
– подытожил Андрей Сибига.
Трехсторонняя встреча в ОАЭ: коротко
В Абу-Даби 23 – 24 января состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, США и России. По словам украинских чиновников, обсуждения в ОАЭ были "позитивными" и "конструктивными".
В Белом доме также положительно отреагировали на результаты трехсторонних консультаций. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт отметила, что Дональд Трамп лично остается активно вовлеченным в процесс урегулирования конфликта.
Следующий этап трехсторонних переговоров запланирован на воскресенье, 1 февраля.