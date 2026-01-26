Соответствующее мнение во время брифинга выразила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как в администрации Трампа высказались о переговорном процессе?

Пресс-секретарь подчеркнула, что встреча состоялась практически вне внимания медиа, однако имеет большое историческое значение, ведь команде президента Дональда Трампа удалось собрать за одним столом стороны войны с целью продвижения мирного процесса.

Кэролайн Левитт также отметила, что Дональд Трамп лично остается вовлеченным в урегулирование конфликта и постоянно получает обновленную информацию от своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера.

В то же время в Белом доме отметили, что пока не готовы сообщать о возможной подготовке нового телефонного разговора между президентом США и главой Кремля Владимиром Путиным.

