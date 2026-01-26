Соответствующее мнение во время брифинга выразила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Как в администрации Трампа высказались о переговорном процессе?
Пресс-секретарь подчеркнула, что встреча состоялась практически вне внимания медиа, однако имеет большое историческое значение, ведь команде президента Дональда Трампа удалось собрать за одним столом стороны войны с целью продвижения мирного процесса.
Кэролайн Левитт также отметила, что Дональд Трамп лично остается вовлеченным в урегулирование конфликта и постоянно получает обновленную информацию от своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера.
В то же время в Белом доме отметили, что пока не готовы сообщать о возможной подготовке нового телефонного разговора между президентом США и главой Кремля Владимиром Путиным.
Переговоры в Абу-Даби: основные новости
Президент Владимир Зеленский по итогам встречи делегаций в Объединенных Арабских Эмиратах заявил, что количество спорных моментов в переговорном процессе сократилось. В то же время Киев, по его словам, не отступает от принципиальной позиции по сохранению территориальной целостности государства.
Стоит отметить, что во время встреч в Абу-Даби отдельное внимание стороны уделили ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских войск с 2022 года. Москва, в частности, предлагает поделить электроэнергию, вырабатываемую на ЗАЭС, между Украиной и Россией
Следующий этап трехсторонних консультаций с участием Соединенных Штатов, Украины и России запланирован на 1 февраля и также состоится в Абу-Даби.