Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді".

Як проходили переговори?

Андрій Сибіга заявив, що в мирних переговорах є прогрес, і його свідченням є те, що в Абу-Дабі нещодавно пройшла тристороння зустріч за участю України, США і Росії.

Перемовини дуже складні. Але ми можемо констатувати якісну зміну складу російської делегації,

– пояснив глава МЗС.

За словами міністра, Росію тепер представляють вже "інші люди", які не читають "псевдоісторичних лекцій". Сибіга підкреслив, що розмови були дуже фокусовані.

Окремим треком також стали переговори між представниками військового блоку – як військової розвідки, так і Генерального штабу.

Були предметні розмови щодо параметрів зупинення вогню чи перемир'я, щодо порядку моніторингу чи верифікації перемир'я, щодо визначення термінів – що кожна сторона вкладає в той чи інший термін,

– підсумував Андрій Сибіга.

Тристороння зустріч в ОАЕ: коротко