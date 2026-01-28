Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу пояснив, чому швидкої мирної угоди чекати не варто. За його оцінкою, навіть якщо сторони наблизяться до припинення вогню, далі почнеться довгий і суперечливий етап.

Про що говорили в Абу Дабі і чому це не схоже на прорив?

Після зустрічі в Абу Дабі з'являлися оцінки, що розмова була "конструктивною", а сторони зосередилися на військово технічних темах. Йшлося про можливі підходи до розведення сил, моніторинг припинення вогню, фіксацію порушень і навіть ідею окремого центру контролю та координації, до якого могли б долучитися інші країни.

Технічні умови цих угод ще допрацьовують, фактично зараз викристалізовується їхній зміст,

– зауважив Городницький.

Він звернув увагу на розбіжності в повідомленнях різних джерел і припустив, що частину деталей подають надто райдужно.

Якщо ви не домовились про гарантії безпеки, про територіальні питання та про долю ЗАЕС, це означає, що про виведення тих чи інших військ немає змісту розмовляти,

– наголосив політичний експерт.

Він не побачив у цих сигналах фіналу чи готового рішення, а радше продовження процесу, де багато формул звучать на рівні намірів. Саме тому, на його думку, надто впевнені заяви про "прорив" варто сприймати обережно, доки немає чітких узгоджених рамок.

Вільна економічна зона на Донеччині виглядає сумнівно

Паралельно з технічними темами в обговореннях з'являлися ідеї про окремі економічні механізми, зокрема про вільну економічну зону на території Донецької області та режим вільної торгівлі. Але в цій конструкції надто багато невідомих: кому юридично належатиме територія, хто і як забезпечуватиме контроль, які сили там стоятимуть і з яких країн вони можуть бути. Без відповіді на ці питання така схема не виглядає робочою, бо сама війна може спалахнути знову в будь-який момент.

Я сумніваюсь дуже сильно, що туди будуть заходити великі підприємства, які вкладатимуть сотні мільйонів чи мільярди, бо ризики величезні і війна може розпочатись в будь-яку секунду,

– зазначив Городницький.

Він пояснив, що навіть якщо припустити запуск такої зони, незрозуміло, як працюватиме її фінансова частина. Якщо це територія України, тоді виникають питання податків і правил, але якщо це окрема конструкція, то незрозуміло, хто нею керує і хто гарантує виконання умов. Через це все виглядає радше як політична картинка, ніж як реалістичний механізм, який здатен втримати ситуацію.

Виглядає це якось трішки комічно і незрозуміло, як цей механізм буде працювати,

– зауважив політичний експерт.

Він підкреслив, що поки що таких питань більше, ніж відповідей, а без чіткої рамки щодо територій і безпеки будь-які економічні формули зависають у повітрі. Саме тому цей напрям поки не схожий на основу для швидкого рішення.

Мирна угода може затягнутися на роки

Формула припинення вогню, на його думку, може стати лише проміжною зупинкою, а не фіналом. Найскладніше починається тоді, коли сторони доходять до політичних пунктів, які не "розв'язуються" технічними деталями. Через це процес легко може зависнути надовго, навіть якщо контакти тривають.

Якщо гіпотетично буде хоч якась угода в майбутньому, то вона буде просто формально узгоджена переговірними групами. Це буде нібито тимчасова мирна угода,

– пояснив Городницький.

Він додав, що окремі повідомлення про можливу зустріч Зеленського і Путіна виглядають для нього нереалістично.

Я не бачу можливості, щоб вони хоч колись зустрілися. Тому це абсурдно,

– зауважив Городницький.

Він пояснив, що зараз усі чекають передусім узгодження двох ключових тем: територіальних питань і майбутнього Запорізької атомної станції. Інші пункти, які періодично спливають у публічному просторі, зокрема про російську мову чи російську церкву, він назвав другорядними, бо їх простіше "підтягнути" під загальний пакет рішень. Водночас він звернув увагу, що ці теми в Україні й далі залишаються чутливими і частково захищені як міжнародними, так і українськими нормами, тому їх можуть використати в межах гіпотетичних домовленостей.

Це може тривати роками, або може затягнутися на десятиліття,

– наголосив політичний експерт.

Також він наголосив, що не бачить великого прориву, про який писали окремі медіа. Натомість, на його думку, йдеться радше про продовження переговорів, тоді як Росія не відмовляється від наміру й далі захоплювати українські території.

