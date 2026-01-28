Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала объяснил, почему быстрого мирного соглашения ждать не стоит. По его оценке, даже если стороны приблизятся к прекращению огня, дальше начнется долгий и противоречивый этап.

После встречи в Абу Даби появлялись оценки, что разговор был "конструктивным", а стороны сосредоточились на военно-технических темах. Речь шла о возможных подходах к разведению сил, мониторинг прекращения огня, фиксацию нарушений и даже идею отдельного центра контроля и координации, к которому могли бы присоединиться другие страны.

Технические условия этих соглашений еще дорабатывают, фактически сейчас выкристаллизовывается их содержание,

– отметил Городницкий.

Он обратил внимание на расхождения в сообщениях различных источников и предположил, что часть деталей подают слишком радужно.

Если вы не договорились о гарантиях безопасности, о территориальных вопросах и о судьбе ЗАЭС, это означает, что о выводе тех или иных войск нет смысла разговаривать,

– подчеркнул политический эксперт.

Он не увидел в этих сигналах финала или готового решения, а скорее продолжение процесса, где многие формулы звучат на уровне намерений. Именно поэтому, по его мнению, слишком уверенные заявления о "прорыве" следует воспринимать осторожно, пока нет четких согласованных рамок.

Свободная экономическая зона в Донецкой области выглядит сомнительно

Параллельно с техническими темами в обсуждениях появлялись идеи об отдельных экономических механизмах, в частности о свободной экономической зоне на территории Донецкой области и режиме свободной торговли. Но в этой конструкции слишком много неизвестных: кому юридически будет принадлежать территория, кто и как будет обеспечивать контроль, какие силы там будут стоять и из каких стран они могут быть. Без ответа на эти вопросы такая схема не выглядит рабочей, потому что сама война может вспыхнуть снова в любой момент.

Я сомневаюсь очень сильно, что туда будут заходить крупные предприятия, которые будут вкладывать сотни миллионов или миллиарды, потому что риски огромные и война может начаться в любую секунду,

– отметил Городницкий.

Он пояснил, что даже если предположить запуск такой зоны, непонятно, как будет работать ее финансовая часть. Если это территория Украины, тогда возникают вопросы налогов и правил, но если это отдельная конструкция, то непонятно, кто ею руководит и кто гарантирует выполнение условий. Поэтому все выглядит скорее как политическая картинка, чем как реалистичный механизм, который способен удержать ситуацию.

Выглядит это как-то немного комично и непонятно, как этот механизм будет работать,

– отметил политический эксперт.

Он подчеркнул, что пока таких вопросов больше, чем ответов, а без четкой рамки по территориям и безопасности любые экономические формулы зависают в воздухе. Именно поэтому это направление пока не похоже на основу для быстрого решения.

Мирное соглашение может затянуться на годы

Формула прекращения огня, по его мнению, может стать лишь промежуточной остановкой, а не финалом. Самое сложное начинается тогда, когда стороны доходят до политических пунктов, которые не "решаются" техническими деталями. Из-за этого процесс легко может зависнуть надолго, даже если контакты продолжаются.

Если гипотетически будет хоть какое-то соглашение в будущем, то оно будет просто формально согласовано переговорными группами. Это будет якобы временное мирное соглашение,

– объяснил Городницкий.

Он добавил, что отдельные сообщения о возможной встрече Зеленского и Путина выглядят для него нереалистично.

Я не вижу возможности, чтобы они хоть когда-то встретились. Поэтому это абсурдно,

– отметил Городницкий.

Он пояснил, что сейчас все ждут прежде всего согласования двух ключевых тем: территориальных вопросов и будущего Запорожской атомной станции. Другие пункты, которые периодически всплывают в публичном пространстве, в частности о русском языке или русской церкви, он назвал второстепенными, потому что их проще "подтянуть" под общий пакет решений. В то же время он обратил внимание, что эти темы в Украине и дальше остаются чувствительными и частично защищены как международными, так и украинскими нормами, поэтому их могут использовать в рамках гипотетических договоренностей.

Это может длиться годами, или может затянуться на десятилетия,

– подчеркнул политический эксперт.

Также он отметил, что не видит большого прорыва, о котором писали отдельные медиа. Зато, по его мнению, речь идет скорее о продолжении переговоров, тогда как Россия не отказывается от намерения и дальше захватывать украинские территории.

