Политолог-американист Александра Филиппенко в эфире 24 Канала объяснила, почему Дональд Трамп так спешит с договоренностями. Она указала на событие во внутренней политике США, которое подталкивает администрацию искать результат уже в ближайшее время.

США хотят соглашение до промежуточных выборов

В Белом доме, по ее словам, хотят быстрого результата и готовы продвигать соглашение в максимально сжатые сроки. Причина не только во внешней политике, но и во внутреннем календаре США, потому что администрации важно показать избирателям конкретный итог еще до промежуточных выборов.

Им нужно здесь и сейчас и неважно, на каких условиях. Главное, чтобы это было до промежуточных выборов,

– объяснила Филиппенко.

В эту логику, добавила она, хорошо ложатся и утечки о якобы давних договоренностях, которые Москва отказывается раскрывать.

Вниманию! После новой волны заявлений из Москвы о якобы давних договоренностях с Дональдом Трампом снова появились предположения, что Кремль пытается навязать свою версию переговоров. В медиа, в частности со ссылкой на Reuters, обсуждали, что за кулисами могли фигурировать требования о выходе украинских сил из части Донецкой области, а также усиление давления на Киев во время контактов в формате Абу Даби.

Она обратила внимание на сообщение Reuters о том, что Кремль продвигает сценарий, где Украина должна пойти на болезненные уступки, в частности по Донбассу. Спешка Вашингтона создает для Москвы удобное поле для игры: Россия может демонстрировать "готовность говорить", а настоящие требования оставлять неизменными.

С российской стороны это все-таки шоу для Дональда Трампа,

– отметила американистка.

Главный риск в том, что быстрая сделка станет политическим трофеем, но не остановит логику агрессии. Без гарантий и ответственности за нарушение перемирия может превратиться в паузу, после которой Россия попытается снова нажать, когда изменятся обстоятельства и появится соблазн действовать силой.

Чем опасно перемирие с демилитаризованной зоной?

Если Вашингтон действительно нацелен на быстрое соглашение, то дальше возникает вопрос, что именно будут считать результатом и как это будет работать на практике. Даже формула с демилитаризованной зоной, по ее словам, не дает ответа на главное: кто будет контролировать линию, как будут фиксировать нарушения и что будут делать, когда Россия начнет играть на провокациях и информационных версиях.

Очень большой вопрос, кто будет контролировать ситуацию, даже если это признают демилитаризованной зоной,

– подчеркнула Филиппенко.

Она объяснила, что американскую сторону трудно представить в роли ежедневного контроллера такого режима. Если эту роль возложат на Европу, появляется другая проблема: европейцев в переговорах фактически нет, хотя именно они тогда должны были бы брать на себя ключевую ответственность.

Если кто-то должен контролировать, то получается третья сторона, Европа, которой нет на этих переговорах,

– отметила политолог.

В результате, подытожила она, быстрое подписание может создать хорошую картинку, но не гарантирует безопасности. Без четких механизмов контроля перемирие рискует стать короткой паузой, которую Россия использует в собственных интересах.

Обещание "плохого мира" может обернуться новой войной

Когда говорят о соглашении "хоть на каких-то условиях", часто приводят примеры других конфликтов, где удалось остановить огонь хотя бы временно. Но в этой истории, по ее словам, разница принципиальная: в Украине речь идет об оккупации территорий, а не о технической паузе между сторонами. Поэтому формула, которая фиксирует уступки под давлением, не решает проблему, а откладывает ее на потом.

Это большое лукавство, когда сравнивают Газу и Израиль с тем, что происходит здесь, потому что здесь речь идет об оккупации территорий,

– подчеркнула Филиппенко.

Она объяснила, что Россия может использовать переговоры как инструмент демонстрации и параллельно готовиться к продолжению войны. Ее целью может быть передышка, чтобы накопить силы, а внешне показать, что Москва якобы не является препятствием на пути к миру. При этом публичные заявления о "конструктиве" не означают, что появился реальный механизм долгосрочной безопасности.

