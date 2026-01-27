Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала объяснил, почему Россия может затягивать процесс почти без рисков. По его словам, Дональд Трамп сам сузил себе пространство для давления, а Путину остается этим воспользоваться.

Есть ли прогресс на переговорах в Абу Даби?

Переговорный процесс, в частности трек в Абу Даби, пока не дает оснований для окончательных выводов. В то же время сам факт продолжения встреч важен для Украины, потому что показывает готовность выходить на разговор даже в сложном формате, если это может приблизить прекращение войны.

Пока все происходит в динамике, и я бы не давал оценку, можем ли мы надеяться на какой-то позитив или конструктив,

– отметил Желиховский.

Он добавил, что вокруг абудабийского трека звучали осторожно положительные оценки о конструктиве и определенных сдвигах, а потому говорить о провале оснований нет. Но ожидания общества сдержанные, потому что Россия не демонстрировала готовности идти даже на частичные шаги вроде ограниченных режимов тишины, а конкретных договоренностей по энергетическому перемирию публично не появлялось.

Это может быть одна большая сплошная имитация переговорного процесса со стороны Москвы,

– отметил эксперт-международник.

В такой ситуации положительные сигналы еще не означают, что Кремль действительно меняет курс. Результат, по его словам, станет понятным только тогда, когда стороны перейдут от общих заявлений к решениям, которые можно проверить на практике.

Кремль тянет время из-за Донбасса и максималистских требований

Самые тяжелые вопросы, по его словам, начинаются там, где речь идет о территориях и контроле над ними. Именно эти темы Кремль использует как инструмент затягивания, потому что сдвиги в них требуют решений, на которые Украина не может пойти без потери принципиальных позиций. На этом фоне даже возможные технические договоренности в других сферах не снимают главной проблемы.

Вопрос Донбасса, вопрос территорий, мне кажется, является наиболее сложным. И это то, что Путин использует для затягивания процесса,

– отметил международник.

Он пояснил, что Москва не отступает от максималистских требований и настаивает, чтобы украинские военные оставили часть Донбасса, которая сейчас под контролем Украины. Такой подход он назвал бессодержательным для реального мира, потому что он не предлагает компромисса, а выставляет условия, которые фактически легализуют шантаж силой.

Они хотят, чтобы Вооруженные силы Украины оставили территории Донбасса, которые находятся под контролем украинского правительства. Это абсолютный нонсенс,

– подчеркнул Желиховский.

В этих условиях максимум, о котором теоретически можно говорить, выглядит как замораживание боевых действий по линии разграничения. Но даже такой вариант не гарантирует безопасности, потому что ставит войну на паузу и оставляет риск возобновления боев, а оккупация части территорий сохраняется.

Анкоридж ограничивает возможности США давить на Россию

Худший сценарий, по его оценке, заключается в том, что Россия продолжит играть в переговоры и одновременно не получит за это ощутимой цены. Если процесс сорвется из-за максималистских требований Кремля, Вашингтон должен был бы действовать жестче, но пространство для таких решений, по его мнению, уже сузилось.

Трамп сам себя загнал в ловушку Анкориджа, и россияне постоянно на это ссылаются,

– отметил эксперт-международник.

Он пояснил, что проблема не только в настроениях Москвы, но и в том, как строилась коммуникация с ее стороны. Часть обещаний, по его словам, давали фактически без участия Украины, и теперь Путин может использовать это как аргумент против новых санкций или других ограничений. В такой логике Кремль просто перекладывает ответственность на то, как Вашингтон согласовывает позиции с Киевом, и настаивает на собственной версии договоренностей.

Россия выйдет сухой из воды. Вашингтон может не суметь наказать Москву за то, что она фактически сорвет переговоры своими максималистскими требованиями. Путину даже ничего не надо выдумывать. Он скажет: мы стоим на своей позиции, а по другому можем договариваться,

– подчеркнул Желиховский.

В итоге риск, по его словам, в том, что переговоры могут тянуться долго или завершиться ничем, а Россия попытается выйти из этой истории с минимальными потерями для себя. Это создает ситуацию, когда и США, и Украина вынуждены действовать в рамках правил, которые Кремль навязывает через затягивание и торг вокруг самых болезненных пунктов.

