Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Росія може затягувати процес майже без ризиків. За його словами, Дональд Трамп сам звузив собі простір для тиску, а Путіну лишається цим скористатися.

Дивіться також Політолог припустив, який результат перемовин нині може бути прийнятним для України

Чи є прогрес на перемовинах в Абу Дабі?

Переговорний процес, зокрема трек в Абу Дабі, поки що не дає підстав для остаточних висновків. Водночас сам факт продовження зустрічей важливий для України, бо показує готовність виходити на розмову навіть у складному форматі, якщо це може наблизити припинення війни.

Поки що все відбувається в динаміці, і я б не давав оцінку, чи можемо ми сподіватися на якийсь позитив чи конструктив,

– зауважив Желіховський.

Він додав, що навколо абудабійського треку звучали обережно позитивні оцінки про конструктив і певні зрушення, а тому говорити про провал підстав немає. Але очікування суспільства стримані, бо Росія не демонструвала готовності йти навіть на часткові кроки на кшталт обмежених режимів тиші, а конкретних домовленостей щодо енергетичного перемир'я публічно не з'являлося.

Це може бути одна велика суцільна імітація переговорного процесу з боку Москви,

– наголосив експерт-міжнародник.

У такій ситуації позитивні сигнали ще не означають, що Кремль справді змінює курс. Результат, за його словами, стане зрозумілішим лише тоді, коли сторони перейдуть від загальних заяв до рішень, які можна перевірити на практиці.

Кремль тягне час через Донбас і максималістські вимоги

Найважчі питання, за його словами, починаються там, де йдеться про території та контроль над ними. Саме ці теми Кремль використовує як інструмент затягування, бо зрушення в них потребують рішень, на які Україна не може піти без втрати принципових позицій. На цьому тлі навіть можливі технічні домовленості в інших сферах не знімають головної проблеми.

Питання Донбасу, питання територій, мені здається, є найбільш складним. І це те, що Путін використовує для затягування процесу,

– зауважив міжнародник.

Він пояснив, що Москва не відступає від максималістських вимог і наполягає, щоб українські військові залишили частину Донбасу, яка зараз під контролем України. Такий підхід він назвав беззмістовним для реального миру, бо він не пропонує компромісу, а виставляє умови, які фактично легалізують шантаж силою.

Вони хочуть, щоб Збройні сили України залишили території Донбасу, які перебувають під контролем українського уряду. Це абсолютний нонсенс,

– наголосив Желіховський.

У цих умовах максимум, про який теоретично можна говорити, виглядає як замороження бойових дій по лінії розмежування. Але навіть такий варіант не гарантує безпеки, бо ставить війну на паузу і залишає ризик відновлення боїв, а окупація частини територій зберігається.

Анкоридж обмежує можливості США тиснути на Росію

Найгірший сценарій, за його оцінкою, полягає в тому, що Росія продовжить грати в переговори й водночас не отримає за це відчутної ціни. Якщо процес зірветься через максималістські вимоги Кремля, Вашингтон мав би діяти жорсткіше, але простір для таких рішень, на його думку, вже звузився.

Трамп сам себе загнав у пастку Анкориджу, і росіяни постійно на це посилаються,

– зауважив експерт-міжнародник.

Він пояснив, що проблема не лише в настроях Москви, а й у тому, як будувалася комунікація з її боку. Частину обіцянок, за його словами, давали фактично без участі України, і тепер Путін може використовувати це як аргумент проти нових санкцій або інших обмежень. У такій логіці Кремль просто перекладає відповідальність на те, як Вашингтон узгоджує позиції з Києвом, і наполягає на власній версії домовленостей.

Росія вийде сухою з води. Вашингтон може не зуміти покарати Москву за те, що вона фактично зірве переговори своїми максималістськими вимогами. Путіну навіть нічого не треба вигадувати. Він скаже: ми стоїмо на своїй позиції, а щодо іншого можемо домовлятися,

– наголосив Желіховський.

У підсумку ризик, за його словами, в тому, що переговори можуть тягнутися довго або завершитися нічим, а Росія спробує вийти з цієї історії з мінімальними втратами для себе. Це створює ситуацію, коли і США, і Україна вимушені діяти в межах правил, які Кремль нав'язує через затягування і торг навколо найболючіших пунктів.

Що відомо про мирні переговори: