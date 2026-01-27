Усе це сталося на тлі повалення режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі та масштабних протестів в Ірані. Про це пише The Telegraph.

Які переваги угоди можливі?

Попри певне просування стосовно Арктики, іншим відкритим запитанням залишається війна Росії проти України. Видання нагадує, що нещодавно в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори між США, Росією та Україною.

Після кількаденних переговорів в ОАЕ спецпредставник США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес". Український президент Володимир Зеленський своєю чергою також повідомив, що мирна угода "майже готова".

Утім, багато хто виступатиме проти мирної угоди, оскільки низка західних лідерів та аналітиків стверджують, що Україна не повинна поступатися і продовжувати боротьбу, щоб Путін не отримав "винагороду" за злочини.

Після майже 4 років повномасштабної війни, десятків тисяч жертв серед цивільних і повідомлень про понад мільйон загиблих військових, найбільший воєнний конфлікт у Європі з часів Другої світової може закінчитися.

Зазначається, що довготривала угода може принести значні вигоди. Після початку війни ціни на газ у Європі зросли вчетверо, до близько 340 євро за мегават-годину, що стало причиною різкого стрибка інфляції у Британії до 11,1%.

Згідно з оприлюдненою інформацією, згодом оптові ціни на газ знизилися до приблизно 40 євро за мегават-годину, що допомогло уповільнити інфляцію, однак цей рівень усе ще майже вдвічі перевищує довоєнні показники.

Закінчення відкритих військових дій може призвести до падіння цін на газ в Європі нижче 25 євро/МВт-год, а ціни на нафту можуть знизитися на 5-10 доларів за барель з нинішніх 65 доларів. Хоча енергетичні відносини Західної Європи з Москвою залишатимуться напруженими протягом багатьох років, регулярні поставки газу з Росії стабілізують світові поставки й стримають все ще високі ціни на енергоносії,

– ідеться у статті.

Відновлення України як великого експортера агропродукції з часом може зменшити тиск на вартість життя в Європі та світі. Хоча це потребуватиме кількох років, повернення зерна на світові ринки сприятиме стабілізації цін.

Ба більше, крім російської енергії та українських сільськогосподарських культур, мирна угода має й інші переваги для світової торгівлі. Для прикладу автор наводить відновлення безперешкодної торгівлі в Чорному морі.

Можлива угода може підвищити готовність інвесторів до ризику на світових ринках. Інтерес до "безпечних" активів, зокрема золота та іншого, може зменшитися, але інші інвестиційні інструменти може стати привабливішими.

Що змінила війна в Україні?

Завершення бойових дій може запустити один із найбільших інфраструктурних проєктів, на відновлення України можуть спрямувати понад 1 трильйон доларів, що відкриє можливості для багатьох західних компаній.

Тож це може призвести до гуманітарного полегшення та відчутних економічних переваг. Утім, зазначається, що мирна угода не послабить тиску на збільшення витрат на оборону в Європі та США протягом найближчих років.

Але реальність полягає в тому, що ця війна, навіть після її завершення й ослаблення нинішньої геополітичної напруги, назавжди змінить світову економіку. Світ увійде в іншу, більш конфронтаційну геополітичну траєкторію на багато років уперед,

– наголошує автор.

Повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року пришвидшило поділ світу на два геополітичні табори – "Захід і решта світу". Частина впливових держав, зокрема Китай та Індія, не підтримала санкції проти Москви.

На якому етапі зараз переговори?