Все это произошло на фоне свержения режима Николаса Мадуро в Венесуэле и масштабных протестов в Иране. Об этом пишет The Telegraph.

Смотрите также Россияне продвигаются возле Волчанска и закрепились возле еще одного города Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю

Какие преимущества соглашения возможны?

Несмотря на определенное продвижение относительно Арктики, другим открытым вопросом остается война России против Украины. Издание напоминает, что недавно в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной.

После многодневных переговоров в ОАЭ спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе". Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь также сообщил, что мирное соглашение "почти готово".

Впрочем, многие будут выступать против мирного соглашения, поскольку ряд западных лидеров и аналитиков утверждают, что Украина не должна уступать и продолжать борьбу, чтобы Путин не получил "вознаграждение" за преступления.

После почти 4 лет полномасштабной войны, десятков тысяч жертв среди гражданских и сообщений о более миллиона погибших военных, крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой может закончиться.

Отмечается, что долговременная сделка может принести значительные выгоды. После начала войны цены на газ в Европе выросли вчетверо, до около 340 евро за мегаватт-час, что стало причиной резкого скачка инфляции в Британии до 11,1%.

Согласно обнародованной информации, впоследствии оптовые цены на газ снизились до примерно 40 евро за мегаватт-час, что помогло замедлить инфляцию, однако этот уровень все еще почти вдвое превышает довоенные показатели.

Окончание открытых военных действий может привести к падению цен на газ в Европе ниже 25 евро/МВт-ч, а цены на нефть могут снизиться на 5-10 долларов за баррель с нынешних 65 долларов. Хотя энергетические отношения Западной Европы с Москвой будут оставаться напряженными в течение многих лет, регулярные поставки газа из России стабилизируют мировые поставки и сдержат все еще высокие цены на энергоносители,

– говорится в статье.

Восстановление Украины как крупного экспортера агропродукции со временем может уменьшить давление на стоимость жизни в Европе и мире. Хотя это потребует нескольких лет, возвращение зерна на мировые рынки будет способствовать стабилизации цен.

Более того, кроме российской энергии и украинских сельскохозяйственных культур, мирное соглашение имеет и другие преимущества для мировой торговли. Для примера автор приводит восстановление беспрепятственной торговли в Черном море.

Возможное соглашение может повысить готовность инвесторов к риску на мировых рынках. Интерес к "безопасным" активам, в частности золота и другого, может уменьшиться, но другие инвестиционные инструменты может стать более привлекательными.

Что изменила война в Украине?

Завершение боевых действий может запустить один из крупнейших инфраструктурных проектов, на восстановление Украины могут направить более 1 триллиона долларов, что откроет возможности для многих западных компаний.

Поэтому это может привести к гуманитарному облегчению и ощутимым экономическим преимуществам. Впрочем, отмечается, что мирное соглашение не ослабит давления на увеличение расходов на оборону в Европе и США в ближайшие годы.

Но реальность заключается в том, что эта война, даже после ее завершения и ослабления нынешней геополитической напряженности, навсегда изменит мировую экономику. Мир войдет в другую, более конфронтационную геополитическую траекторию на много лет вперед,

– отмечает автор.

Полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года ускорило разделение мира на два геополитических лагеря – "Запад и остальной мир". Часть влиятельных государств, в частности Китай и Индия, не поддержала санкции против Москвы.

На каком этапе сейчас переговоры?