Делегации Украины, США и России обсудили ключевые вопросы территорий и прекращения войны. Об этом сообщил Axios.

Как закончился второй день переговоров?

Американские чиновники сообщили изданию, что в течение двух дней переговоров стороны рассмотрели различные вопросы войны России против Украины. В частности, речь шла о территориальных требованиях по Донбассу и споры вокруг Запорожской АЭС.

Также команды говорили о возможных шагах деэскалации, которые бы показали конец войны и предотвратили бы новое нападение.

Отмечается, что в конце второго дня переговоров делегации Украины, России и США вместе обедали.

Был момент, когда все выглядели "почти как друзья". У меня появилось ощущение надежды,

– сказал американский чиновник.

Кроме того, по его словам, команды не обошли ни одной темы. Во время поисков решений, мол, он "увидел много уважения" и не было сопротивления ни с одной из сторон.

Какие результаты переговоров?