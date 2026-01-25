Делегации Украины, США и России обсудили ключевые вопросы территорий и прекращения войны. Об этом сообщил Axios.
Смотрите также Стало известно, когда состоится следующий раунд мирных переговоров в Абу-Даби
Как закончился второй день переговоров?
Американские чиновники сообщили изданию, что в течение двух дней переговоров стороны рассмотрели различные вопросы войны России против Украины. В частности, речь шла о территориальных требованиях по Донбассу и споры вокруг Запорожской АЭС.
Также команды говорили о возможных шагах деэскалации, которые бы показали конец войны и предотвратили бы новое нападение.
Отмечается, что в конце второго дня переговоров делегации Украины, России и США вместе обедали.
Был момент, когда все выглядели "почти как друзья". У меня появилось ощущение надежды,
– сказал американский чиновник.
Кроме того, по его словам, команды не обошли ни одной темы. Во время поисков решений, мол, он "увидел много уважения" и не было сопротивления ни с одной из сторон.
Какие результаты переговоров?
Источники Axios также сообщили, что следующий этап трехсторонних переговоров запланирован на воскресенье, 1 февраля. Американский чиновник отметил, что два предыдущих раунда были "продуктивными".
Кроме того, журналист Барак Равид утверждал, что Путин и Зеленский якобы согласились на трехсторонние переговоры. Это, по его словам, свидетельствует об их вере в прогресс.
В то же время Reuters оценило, что после первого дня переговоров в ОАЭ достижение компромисса выглядело маловероятным.