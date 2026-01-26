Об этом сообщил глава государства.

Украина возвращается к сложной, но необходимой дипломатии. Поэтому 23 и 24 января делегации Украины, США и России встретились в достаточно редком трехстороннем формате, чтобы пообщаться по плану завершения войны в Украине.

Это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания войны. На встречах обсудили спектр важных вопросов,

– отметил президент.

В понедельник, 26 января, Владимир Зеленский сообщил о докладе украинской переговорной группы. По его словам, стороны сосредоточились прежде всего на военных вопросах, без решения которых мир невозможен.

Отдельное внимание делегации уделили сложным политическим темам, которые до сих пор остаются открытыми и требуют дальнейших решений.

Зеленский отметил, что стороны проанализировали ключевые позиции всех сторон и определили рамку для следующего этапа дипломатической работы.

Украина готовится к новым трехсторонним встречам, которые должны состояться на этой неделе.

