Москва также отвергает любые западные гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Хотите мир – платите 1 миллиард долларов: как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина

Какие ультиматумы выдвинул Кремль?

В МИД России заявили, что так называемыми "коренными причинами" войны остаются:

нейтральный и безъядерный статус Украины;

смена действующей украинской власти;

отказ от западной военной поддержки;

отсутствие иностранных миротворцев.

В Москве также отметили, что гарантии безопасности для Украины могут обсуждаться только после подписания мирного соглашения, что фактически отвергает подход США и Европы.

Кремль боится давления США и параллельно наращивает войско

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, в котором намекнул, что Кремль использует свое участие в текущих переговорах, чтобы предотвратить значительное усиление давления США на Россию, которое может помешать ее военным усилиям.

Как отметил российский политик, "импульсивные" методы внешней политики Трампа не согласуются с их, и что Кремль рассматривает эти методы как имеющие целью заставить других пасть перед США. Песков утверждал, что те, кто "склоняется" перед американским лидером, "будут продолжать склоняться", и что крайне важно, чтобы Россия не покорилась.

Откровенная критика спикером Кремля внешней политики Трампа и утверждение о том, что Россия не должна идти на компромиссы перед лицом давления США, свидетельствуют об уязвимости Москвы к возможному усилению санкций и военной поддержки Украины.

Параллельно Россия активизировала набор контрактников в подразделения беспилотных систем. По данным СМИ, студентов российских вузов привлекают под видом годовых контрактов, однако фактически их могут отправлять в пехоту и на фронт.

В то же время Украина усиливает оборонные технологии и успешно блокирует врага на поле боя