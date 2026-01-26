Москва также отвергает любые западные гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).
Какие ультиматумы выдвинул Кремль?
В МИД России заявили, что так называемыми "коренными причинами" войны остаются:
- нейтральный и безъядерный статус Украины;
- смена действующей украинской власти;
- отказ от западной военной поддержки;
- отсутствие иностранных миротворцев.
В Москве также отметили, что гарантии безопасности для Украины могут обсуждаться только после подписания мирного соглашения, что фактически отвергает подход США и Европы.
Кремль боится давления США и параллельно наращивает войско
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, в котором намекнул, что Кремль использует свое участие в текущих переговорах, чтобы предотвратить значительное усиление давления США на Россию, которое может помешать ее военным усилиям.
Как отметил российский политик, "импульсивные" методы внешней политики Трампа не согласуются с их, и что Кремль рассматривает эти методы как имеющие целью заставить других пасть перед США. Песков утверждал, что те, кто "склоняется" перед американским лидером, "будут продолжать склоняться", и что крайне важно, чтобы Россия не покорилась.
Откровенная критика спикером Кремля внешней политики Трампа и утверждение о том, что Россия не должна идти на компромиссы перед лицом давления США, свидетельствуют об уязвимости Москвы к возможному усилению санкций и военной поддержки Украины.
Параллельно Россия активизировала набор контрактников в подразделения беспилотных систем. По данным СМИ, студентов российских вузов привлекают под видом годовых контрактов, однако фактически их могут отправлять в пехоту и на фронт.
В то же время Украина усиливает оборонные технологии и успешно блокирует врага на поле боя
- Министр обороны Украины Михаил Федоров назначил эксперта по дронах и РЭБ Сергея Бескрестнова, позывной "Флеш", советником по оборонным технологиям. Он будет работать над системными решениями против российских беспилотников.
- Украина усиливает оборону на Донбассе и в Запорожской области, создавая комбинированные линии с противотанковыми рвами, которые эффективно задерживают врага, особенно при применении дронов.
- Украинская дроновая индустрия испытала значительный рост после начала войны с Россией, увеличив производство на 900% благодаря дополнительному количеству производителей и технологическим инновациям.