Москва також відкидає будь-які західні гарантії безпеки для України. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Хочете мир – платіть 1 мільярд доларів: як Рада Трампа загрожує Україні та чому туди запросили Путіна

Які ультиматуми висунув Кремль?

У МЗС Росії заявили, що так званими "корінними причинами" війни залишаються:

нейтральний і без’ядерний статус України;

зміна чинної української влади;

відмова від західної військової підтримки;

відсутність іноземних миротворців.

У Москві також наголосили, що гарантії безпеки для України можуть обговорюватися лише після підписання мирної угоди, що фактично відкидає підхід США та Європи.

Кремль боїться тиску США та паралельно нарощує військо

Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву, в якій натякнув, що Кремль використовує свою участь у поточних переговорах, щоб запобігти значному посиленню тиску США на Росію, яке може перешкодити її військовим зусиллям.

Як зазначив російський політик, "імпульсивні" методи зовнішньої політики Трампа не узгоджуються з їхніми, і що Кремль розглядає ці методи як такі, що мають на меті змусити інших впасти перед США. Пєсков стверджував, що ті, хто "схиляється" перед американським лідером, "продовжуватимуть схилятися", і що вкрай важливо, щоб Росія не скорилася.

Відверта критика речником Кремля зовнішньої політики Трампа та твердження про те, що Росія не повинна йти на компроміси перед обличчям тиску США, свідчать про вразливість Москви до можливого посилення санкцій та військової підтримки України.

Паралельно Росія активізувала набір контрактників до підрозділів безпілотних систем. За даними ЗМІ, студентів російських вишів залучають під виглядом річних контрактів, однак фактично їх можуть відправляти до піхоти та на фронт.

Водночас Україна посилює оборонні технології та успішно блокує ворога на полі бою