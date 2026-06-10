Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что диктатор пренебрежительно относится к представителям крупного бизнеса.

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Способен ли Абрамович убедить Путина прекратить войну?

Обратите внимание! Президент Зеленский подтвердил факт неформального общения с российским олигархом Романом Абрамовичем, во время которого четко заявил о непоколебимости позиции Киева. Глава государства подчеркнул, что Украина ни в коем случае не согласится на территориальные уступки, а любые требования Кремля об отказе от Донбасса являются абсолютно неприемлемыми.

"Абрамовича не стоит недооценивать. Он не почтальон и не будет передавать Путину сообщения от Зеленского. Если бы нам надо было просто отправить Путину какой-то месседж, мы бы прислали сообщение Лаврову. Смысл деятельности Абрамовича не в этом. Он должен сначала обсудить что-то с Зеленским, потом приехать, навести аргументы Путина", – объяснил Шейтельман.

По словам эксперта, Абрамович с первого дня не хотел эту войну сугубо из-за материальной выгоды. Он зарабатывает на другом, да и находиться в Лондоне приятнее, чем сейчас в Сочи.

Ему безразлично, получит Россия Донбасс и чей будет Крым. И безразлично, будет ли существовать Украина. Но остановить войну он хочет. Поэтому он будет приводить любые аргументы, чтобы правдой или неправдой добиться и от Зеленского, и от Путина прекращения войны. Вот, это его роль,

– сказал политтехнолог.

У него же большие связи в западном мире, поэтому он ценен для Путина. Но эксперт предполагает, что Путин его не послушает. Сотрудники спецслужб делают вид, что бизнесмены – это очень важные люди, ведь они их кормят. Однако между собой сотрудники спецслужб, конечно, бизнесменов за людей не считают.

Имеет ли Абрамович реальное влияние на решение Путина: смотрите в видео

Что известно о позиции Путина относительно завершения войны?

Путин пока не демонстрирует намерений останавливать боевые действия, в то же время для него является абсолютно привычным привлекать представителей бизнеса как каналы коммуникации. Роман Абрамович идеально подходит для этой миссии благодаря своим давним связям с Украиной и ее коммерческими кругами.

По словам аналитиков, что это один из немногих российских олигархов, которому удалось успешно совместить бизнес-карьеру с государственной службой в РФ и длительной интеграцией в международное пространство, в частности через проживание в Лондоне.