Подробнее глава государства рассказал в интервью для The Guardian.

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О чем Зеленский говорил с Абрамовичем?

Зеленский рассказал о своем разговоре с российским бизнесменом Романом Абрамовичем и подтвердил, что Украина не согласится на отказ от Донбасса. По словам главы государства, во время неформального общения он четко очертил позицию Киева, подчеркнув, что требования Москвы о передаче украинских территорий неприемлемы.

Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает никаких вариантов уступок в вопросе Донбасса.

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Отметим, что украинский президент подтвердил, что Роман Абрамович посещал Киев и передавал определенные сообщения, в частности предложения по коммуникации с российским руководством. По словам президента, эти контакты оставались непубличными, однако украинская сторона последовательно подчеркивала неизменность своей позиции относительно территориальной целостности.

Зеленский также отметил, что вокруг Владимира Путина существуют различные группы влияния, часть из которых, по его мнению, заинтересована в продолжении войны, тогда как другая – в ее завершении. Он также предположил, что представители российского бизнеса осознают сложное состояние экономики России, которая, по его оценке, приближается к критическому уровню.

Территориальный вопрос в мирных переговорах

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для достижения мирного соглашения Украина может оказаться перед сложными решениями по территориальным вопросам, а также допустил возможность референдума по этому поводу и отметил, что быстрое членство Украины в ЕС маловероятно, хотя в перспективе война может этому не помешать.

Однако, президент Владимир Зеленский отверг любые сценарии территориальных уступок территориальных уступок, подчеркнув, что Украина защищает не только собственную независимость, но и безопасность всей Европы от дальнейшей российской агрессии. В Кремле же заявили, что "территориальные разногласия" между сторонами якобы минимальны и могут быть решены уже сейчас, фактически возложив ответственность за продолжение войны на Украину.