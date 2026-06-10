Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что говорится о близком окружении российского диктатора. Пока оно молчит, Путин в безопасности, но долго это продолжаться не может

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Что может сломать режим Путина?

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, Путин будет оставаться у власти до тех пор, пока вокруг него будет работать система запугивания и пока в России его будут считать "сильным политическим лидером".

Однако больше всего по его власти бьет унижение и проявления слабости – это то, что разрушает любую политическую деятельность диктатора.

И здесь не надо революции или какой-то мощной оппозиции. Как только он становится слабым, его окружение делает дворцовый переворот. Именно этот момент для Путина является чрезвычайно опасным,

– подчеркнул он.

Каждая группировка вокруг российского диктатора имеет собственные финансовые интересы. Эти люди давно вывезли своих детей на учебу за границу, эти люди имеют недвижимость и в Европе, и в США. Поэтому из-за санкций они не могут использовать то имущество, которое они активно воровали всю жизнь.

Пендзин сказал, что сломает режим в России: смотрите видео

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба добавил, что на репутацию Путина также влияют украинские дипстрайки и мидлстрайки. В частности, стоит вспомнить атаку на Санкт-Пебербург – недавно туда прилетели украинские дроны накануне международного экономического форума, который посетил диктатор.

Заметим, что недавно Владимир Зеленский встретился с Романом Абрамовичем – человеком, который фактически олицетворяет весь российский олигархат. Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что президент говорит открыто о том, что российские элиты должны понимать, в каком направлении их ведет Путин. Зеленский дал четкий сигнал о том, что нужно убрать диктатора и договариваться с Украиной.

После встречи, по словам президента Украины, Абрамович выразил готовность передать их непосредственно Путину.