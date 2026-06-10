Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що диктатор зневажливо ставиться до представників великого бізнесу.

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Чи здатен Абрамович переконати Путіна припинити війну?

Зверніть увагу! Президент Зеленський підтвердив факт неформального спілкування з російським олігархом Романом Абрамовичем, під час якого чітко заявив про непохитність позиції Києва. Глава держави наголосив, що Україна в жодному разі не погодиться на територіальні поступки, а будь-які вимоги Кремля щодо відмови від Донбасу є абсолютно неприйнятними.

"Абрамовича не варто недооцінювати. Він не листоноша і не буде передавати Путіну повідомлення від Зеленського. Бо якби нам треба було просто надіслати Путіну якийсь меседж, ми б надіслали повідомлення Лаврову. Сенс діяльності Абрамовича не в цьому. Він повинен спочатку обговорити щось із Зеленським, потім приїхати, навести аргументи Путіна", – пояснив Шейтельман.

За словами експерта, Абрамович з першого дня не хотів цю війну суто через матеріальну вигоду. Він заробляє на іншому, та й перебувати в Лондоні приємніше, ніж зараз в Сочі.

Йому байдуже, отримає Росія Донбас та чий буде Крим. І байдуже, чи існуватиме Україна. Але зупинити війну він хоче. Тому він буде наводити будь-які аргументи, щоб правдою чи неправдою домогтися і від Зеленського, і від Путіна припинення війни. Ось, це його роль,

– сказав політтехнолог.

У нього ж великі зв'язки у західному світі, тому він цінний для Путіна. Але експерт припускає, що Путін його не послухає. Співробітники спецслужб удають, що бізнесмени – це дуже важливі люди, адже вони їх годують. Проте між собою співробітники спецслужб, звичайно, бізнесменів за людей не вважають.

Чи має Абрамович реальний вплив на рішення Путіна: дивіться у відео

Що відомо про позицію Путіна щодо завершення війни?

Путін наразі не демонструє намірів зупиняти бойові дії, водночас для нього є абсолютно звичним залучати представників бізнесу як канали комунікації. Роман Абрамович ідеально підходить для цієї місії завдяки своїм давнім зв’язкам з Україною та її комерційними колами.

За словами аналітиків, що це один з небагатьох російських олігархів, якому вдалося успішно поєднати бізнес-кар’єру з державною службою у РФ та тривалою інтеграцією в міжнародний простір, зокрема через проживання в Лондоні.