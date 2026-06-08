Про це в етері 24 Каналу зазначив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, додавши, що за будь-якого посередництва має бути бажання обох сторін сідати за стіл переговорів та досягти мирної угоди. Інакше ніякий медіатор не допоможе.

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Росія шукає нові канали комунікації

Голова аналітично-адвокаційної організації вказав на те, що Путін сьогодні ніяк не демонструє готовності припиняти вогонь. Він також наголосив, що для російського диктатора цілком природно використовувати бізнесові контакти для комунікації.

"Абрамович підходить на цю роль, тому що він тісно пов'язаний зокрема і з Україною, тамтешнім бізнесом. Я його пам'ятаю як губернатора Чукотки, це було ще в період Єльцина. Це один з небагатьох російських олігархів, який зумів поєднати олігархічну кар'єру частково з державною в системі управління Росії та навіть міжнародною, він довгий час перебував у Лондоні", – нагадав Рибачук.

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Повне інтерв'ю Рибачука: дивіться у відео

Зі слів голови аналітично-адвокаційної організації, ця історія довкола зустрічі Абрамовича з Зеленським говорить про те, що попри все Путін шукає якісь контакти, Росія працює над альтернативою духу Анкориджа. Трамп, як зауважив Рибачук, виявився не найкращим союзником для Кремля, аби вирішити українське питання.

Та й Зеленський у своєму листі прямо закликав до двосторонніх контактів. Путін підсвітив цей контакт (з Абрамовичем – 24 Канал), хотів напевно уколоти цим Зеленського, але вийшло навпаки. Він просто підтвердив, що засилав гінців і шукає канали комунікації,

– пояснив Рибачук.

Підсумовуючи, голова аналітично-адвокаційної організації зауважив, що мати ілюзії стосовно того, що зустріч Зеленського і Абрамовича може бути певним проривом – не варто, але слід усвідомлювати, що Росія починає поступово готувати інші канали та схеми досягнення мирної угоди. Тому що інакше, за переконанням Рибачука, очільник Кремля не надсилав би до Києва Абрамовича і не озвучував про це публічно.

До відома! Путін днями заявив, що Зеленський нібито просив про зустріч з ним через одного російського олігарха. Згодом помічник російського диктатора Ушаков прокоментував, що дійсно до Києва приїжджав відомий бізнесмен. Згодом західна преса написала, що мовиться саме про Романа Абрамовича.

Нагадаємо, раніше політолог Володимир Фесенко висловив думку, що Абрамович має власну зацікавленість у тому, аби переговори між Україною та Росією продовжились. Він ще у 2022 році просував мирні ініціативи й посприяв поверненню з російського полону керівництва "Азову". Зі слів політолога, той хоче зняття санкцій, адже має на Заході чимало активів. Він переконаний, що його візит у Київ – особиста гра заради своїх цілей.

Проте політолог припустив, що Кремль може використовувати олігарха для того, аби неформально вплинути на Зеленського. Фесенко вказав на переваги Абрамовича, які криються в наявності в нього широкого кола контактів як у самому Кремлі, маючи прямий зв'язок з Путіним, так і на Заході.