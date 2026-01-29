Об этом Марко Рубио сказал во время слушаний в комитете Сената по иностранным делам 28 января.

К теме Россияне это разгадали: аналитик ответил, почему Трамп не осуждает атаки по Украине

Что сказал Рубио о переговорах и вопросах Донецкой области?

Марко Рубио заявил, что сейчас идет активная работа, чтобы попытаться выяснить, можно ли согласовать взгляды Украины и России по вопросу Донецкой области.

Это все еще пробел, но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложный вопрос, но со всем тем, работа над ним продолжается,

– сказал американский госсекретарь.

Он признал, что для Украины даже сама идея говорить о возможной смене территорий является политически чрезвычайно сложной. В то же время Рубио обратил внимание и на ситуацию в России: по его словам, там уже два с половиной года убеждают общество, что война якобы идет к "убедительной победе". Поэтому, мол, россияне могут не понять, почему нужно "отказываться от захваченных земель".

Рубио также описал ход мирных переговоров как одновременно плавный и быстрый и отметил, что постоянно поддерживает контакт со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером – "вероятно, 10 раз в день".

По словам главного американского дипломата, США уже договорились о гарантиях безопасности, однако они начнут действовать только после завершения войны. При этом он отметил, что пока единственная модель гарантий, на которой настаивают партнеры, предусматривает размещение европейских войск с поддержкой Соединенных Штатов.

"Совершенно очевидно, что единственная гарантия безопасности, на которой люди настаивают, – это та, что предусматривает развертывание некоторых европейских войск на местах, но при очень сильной поддержке США", – сказал Марко Рубио.

Что еще раньше говорил Рубио относительно мирных переговоров?