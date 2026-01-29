Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, почему президент США слишком не занимается проблемами украинцев. Он также объяснил, как россияне используют эту позицию Трампа.
К теме Раньше такого не видели: в Белом доме повесили фото Трампа и Путина
Почему Трамп не хочет называть Россию "агрессором"?
Рыбачук отметил, что философия Трампа заключается в том, что он не может осуждать Россию из-за атак по энергетической системе России, потому что США ведут с ней переговоры.
"Россияне это разгадали, и в результате Украина уже много времени живет в период переговоров и параллельно в непрерывных российских атаках", – отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".
К слову. Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Украине, когда после российских обстрелов тысячи многоэтажек только в Киеве остались без теплоснабжения. Президента США удивило, как украинцам удается выживать без отопления в сильные морозы. Он сказал, что спросил у Владимира Зеленского, как украинцы выдерживают такие условия. Ответ президента Украины его поразил. Трамп отметил, что такие условия являются неприемлемыми.
В то же время Трамп, по его словам, не хочет раздражать Владимира Путина и объясняет это тем, что не может сейчас называть Россию "агрессором" или "международным преступником", ведь после этого США не смогут вести с ней переговоры.
Удивительная позиция. Однако у Трампа на самом деле нет никакого сочувствия к украинцам – замерзают они или нет, бьют их или нет, гибнут дети у нас или нет. Он время от времени делает примерно такое заявление, что он – человеколюб и что ему больно из-за гибели молодых людей с одной и другой стороны,
– подчеркнул Олег Рыбачук.
Однако он ни разу не осудил Путина и жестко не предупредил о недопустимости подобной агрессии.
Когда Трампа загоняют в угол, то он и Стив Уиткофф говорят, что между Россией и Украиной война. Украинцы тоже наносят удары по российской территории. Россия в ответ – по украинской,
– сказал глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".
Он добавил, что при этом Трамп не отмечает, что украинцы не бьют по жилым массивам российских городов, а уничтожают энергетическую инфраструктуру. А россияне бьют по городам – куда упадет, туда упадет.
Россияне продолжают наносить удары по Украине: что происходит?
Враг 27 января нанес удары по центру Одессы, в результате чего погибли три человека, 25 человек – пострадали. Также было повреждено несколько многоквартирных жилых домов и частные дома и объекты инфраструктуры.
Россия нанесла удар 28 января по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвенково – Львов – Чоп". Во время атаки в нем находился 291 пассажир, 5 из них, к сожалению, погибли.
Также противник попал по многоэтажке в Белогородке в Киевской области. Из-за атаки погибли супруги, 4-летнюю дочь которых удалось спасти.