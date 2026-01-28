Какие последствия атаки врага?

В течение ночи на среду и утром 28 января враг нанес новые атаки на энергетические объекты Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

В результате обстрелов произошли обесточивание потребителей в трех регионах:

в Каменском Днепропетровской области;

в Донецкой области;

и в Запорожской области.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу,

– отметили в ведомстве.

Сейчас самой сложной ситуация со светом остается в прифронтовых и приграничных регионах. В этих областях восстановление электроснабжения затрудняют постоянные боевые действия.

Обратите внимание! Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов российской армии и сложных погодных условий в Украине 28 января на 2,3% уменьшилось потребление света.

Как графики отключений света действуют?

Из-за последствий российских обстрелов в среду энергетики ограничивают потребление света во всех регионах Украины

графики почасовых отключений применяются для всех категорий потребителей;

для промышленности действуют графики ограничения мощности.

Вместе с тем в некоторых областях пришлось вынужденно применять аварийные обесточивания. Их отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Главной причиной вынужденных отключений являются последствия ночных обстрелов украинских электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии,

– объяснили в Минэнерго.

Сложной остается и ситуация с энергоснабжением Киева. В столице и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Из-за этого вынужденно действуют экстренные отключения.

Стоит знать! Ситуация в энергосистеме может меняться. За изменениями в графиках отключений можно следить на официальных страницах своих облэнерго.

Как погода ударила по энергосистеме?

Вместе с тем значительный удар по энергетике нанесла непогода. Налипание мокрого снега и гололед на утро частично или полностью обесточили 730 населенных пунктов страны. Без света остались потребители 11 областей:

Винницкой;

Днепропетровской;

Николаевской;

Одесской;

Тернопольской;

Кировоградской;

Хмельницкой;

Черниговской;

Черкасской;

Харьковской;

и Киевской;

Сейчас везде аварийные бригады облэнерго восстанавливают работу поврежденных линий.

Важно! Из-за массированных атак России украинская энергетика работает сейчас в режиме чрезвычайной ситуации. Это необходимо для максимальной координации действий всех служб.

Где ситуация со светом хуже всего?