Які наслідки атаки ворога?

Упродовж ночі проти середи та вранці 28 січня ворог завдав нових атак на енергетичні об'єкти України, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Внаслідок обстрілів відбулися знеструмлення споживачів у трьох регіонах:

  • у Кам'янському Дніпропетровської області;
  • на Донеччині;
  • та у Запорізькій області.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу,
– наголосили у відомстві.

Наразі найскладнішою ситуація зі світлом залишається у прифронтових та прикордонних регіонах. У цих областях відновлення електропостачання ускладнюють постійні бойові дії.

Зауважте! Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів російської армії та складних погодних умов в Україні 28 січня на 2,3% зменшилося споживання світла.

Як графіки відключень світла діють?

Через наслідки російських обстрілів у середу енергетики обмежують споживання світла у всіх регіонах України

  • графіки погодинних відключень застосовуються для всіх категорій споживачів;
  • для промисловості діють графіки обмеження потужності.

Разом з тим у деяких областях довелося вимушено застосовувати аварійні знеструмлення. Їх скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Головною причиною вимушених відключень є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії,
– пояснили в Міненерго.

Складною залишається і ситуація з енергопостачанням Києва. У столиці та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Через це вимушено діють екстрені відключення.

Варто знати! Ситуація в енергосистемі може змінюватися. За змінами у графіках відключень можна стежити на офіційних сторінках своїх обленерго.

Як погода вдарила по енергосистемі?

Разом з тим значного удару по енергетиці завдала негода. Налипання мокрого снігу та ожеледь на ранок частково або повністю знеструмили 730 населених пунктів країни. Без світла залишилися споживачі 11 областей:

  • Вінницької;
  • Дніпропетровської;
  • Миколаївської;
  • Одеської;
  • Тернопільської;
  • Кіровоградської;
  • Хмельницької;
  • Чернігівської;
  • Черкаської;
  • Харківської;
  • та Київської;

Наразі скрізь аварійні бригади обленерго відновлюють роботу пошкоджених ліній.

Важливо! Через масовані атаки Росії українська енергетика працює наразі в режимі надзвичайної ситуації. Це необхідно для максимальної координації дій усіх служб.

Де ситуація зі світлом найгірша?

  • Станом на вечір 27 січня у Києві без електропостачання залишалося близько 710 тисяч споживачів. Міністр енергетики Денис Шмигаль підтвердив, що найближче завдання енергетиків – стабілізувати ситуацію та вийти на прогнозовані графіки відключень, розподілені на 3 – 4 черги по місту.

  • Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що ще з серпня 2025 року ворог цілеспрямовано атакував певні регіони, щоб максимально пошкодити їхню інфраструктуру. Саме там зараз найскладніша ситуація.

  • Водночас Харченко підкреслив, що загалом енергетична система України контрольована. Найбільші збитки зазнали Київщина, Одещина, Дніпро та Кривий Ріг, які стали головними цілями для ворога.