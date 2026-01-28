Які наслідки атаки ворога?

Упродовж ночі проти середи та вранці 28 січня ворог завдав нових атак на енергетичні об'єкти України, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Внаслідок обстрілів відбулися знеструмлення споживачів у трьох регіонах:

у Кам'янському Дніпропетровської області;

на Донеччині;

та у Запорізькій області.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу,

– наголосили у відомстві.

Наразі найскладнішою ситуація зі світлом залишається у прифронтових та прикордонних регіонах. У цих областях відновлення електропостачання ускладнюють постійні бойові дії.

Зауважте! Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів російської армії та складних погодних умов в Україні 28 січня на 2,3% зменшилося споживання світла.

Як графіки відключень світла діють?

Через наслідки російських обстрілів у середу енергетики обмежують споживання світла у всіх регіонах України

графіки погодинних відключень застосовуються для всіх категорій споживачів;

для промисловості діють графіки обмеження потужності.

Разом з тим у деяких областях довелося вимушено застосовувати аварійні знеструмлення. Їх скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Головною причиною вимушених відключень є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії,

– пояснили в Міненерго.

Складною залишається і ситуація з енергопостачанням Києва. У столиці та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Через це вимушено діють екстрені відключення.

Варто знати! Ситуація в енергосистемі може змінюватися. За змінами у графіках відключень можна стежити на офіційних сторінках своїх обленерго.

Як погода вдарила по енергосистемі?

Разом з тим значного удару по енергетиці завдала негода. Налипання мокрого снігу та ожеледь на ранок частково або повністю знеструмили 730 населених пунктів країни. Без світла залишилися споживачі 11 областей:

Вінницької;

Дніпропетровської;

Миколаївської;

Одеської;

Тернопільської;

Кіровоградської;

Хмельницької;

Чернігівської;

Черкаської;

Харківської;

та Київської;

Наразі скрізь аварійні бригади обленерго відновлюють роботу пошкоджених ліній.

Важливо! Через масовані атаки Росії українська енергетика працює наразі в режимі надзвичайної ситуації. Це необхідно для максимальної координації дій усіх служб.

Де ситуація зі світлом найгірша?