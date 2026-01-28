Россия начала террор гражданского населения уже давно, чтобы полностью разрушить внутреннюю генерацию столицы. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что, к сожалению, это стало возможным из-за недостатка средств противовоздушной обороны.

Когда в Киеве восстановят графики отключения света?

Александр Харченко попытался спрогнозировать дальнейшее развитие событий в Киеве, учитывая отсутствие четких графиков отключения света.

При условии, что наша ПВО будет продолжать отрабатывать так же эффективно, как последние пару атак, когда сбивается почти все, когда у нас есть ракеты (тогда графики отключений вернутся, – 24 Канал). Мы теперь знаем, что во время атак 9 января и 13 января, у нас просто не было ракет, которыми можно было бы остановить определенные типы баллистических ракет, которыми нас атаковали,

– отметил он.

Сейчас эта ситуация, вероятно, изменилась. Поэтому противодействие вражескому оружию должно быть снова эффективным.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила значительный пакет ракет для систем противовоздушной обороны, что частично закрывает проблему их дефицита. По его словам, нехватка боеприпасов касалась не только Patriot, а и европейских ПВО, которые должны защищать энергетическую инфраструктуру. Об этом глава государства заявил после встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

Пополнение запасов ракет для ПВО, по словам энергетического эксперта, будет означать, что где-то через неделю мы будем иметь более-менее стабильные графики.

Будем понимать, когда электричество будет, когда его не будет. Затем каждые 3 – 5 дней будет ощутимо, что эти графики становятся мягче. Ситуация шаг за шагом будет улучшаться,

– высказался он.

Несмотря на это, наше государство не застраховано от новых массированных атак и от их последствий российского террора. Кроме того, со временем будет становиться теплее и исчезнет потребность потреблять много электричества. Это также должно повлиять на ситуацию в Киеве.

Какая в Киеве ситуация с энергетикой?