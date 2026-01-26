По мнению украинского президента, пока что все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными – надо действовать быстрее. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Что Зеленский говорит о ситуации в Киеве?

Президент объяснил, что больше всего внимания и времени в обсуждении уделено Киеву. Он провел специальный селектор. Доклады по ситуации в регионах, где сложнее всего с точки зрения энергетики.

Чрезвычайно сложные обстоятельства: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления. Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными – надо действовать быстрее,

– говорит он о ситуации в столице.

Зеленский поручил проверить все отчеты о готовности социальной инфраструктуры, школ, пунктов поддержки в Киеве для реальной работы ради людей. Министр внутренних дел Украины доложил по обеспечению пунктов обогрева, горячего питания, мобильной связи.

Также президент поручил премьер-министру Украины вместе с министром финансов проанализировать возможности, в частности, Киева закупить срочно все то, что сейчас реально необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения. Министр энергетики Украины на постоянной связи с партнерами и вместе с местными руководителями должен определить перечень дополнительной поддержки для Украины и возможности ее получить в ближайшие дни и недели.

Украинский лидер поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с министром обороны Украины определить дополнительные опции защиты для Харькова.

Где в Киеве ситуация самая тяжелая?