На думку українського президента, поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше. Про це заявив Володимир Зеленський.

Дивіться також Ресторани Києва під загрозою: до 20% можуть закритися вже до весни

Що Зеленський каже про ситуацію в Києві?

Президент пояснив, що найбільше уваги й часу в обговоренні приділено Києву. Він провів спеціальний селектор. Доповіді щодо ситуації в регіонах, де найскладніше з точки зору енергетики.

Надзвичайно складні обставини: більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення. Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше,

– каже він про ситуацію в столиці.

Зеленський доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи заради людей. Міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку.

Також президент доручив прем'єр-міністру України разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все те, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання. Міністр енергетики України на постійному зв'язку з партнерами і разом з місцевими керівниками має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримати найближчими днями й тижнями.

Український лідер доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова.

Де в Києві ситуація найважча?