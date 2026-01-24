Як ресторани працюють без світла?

В інтерв'ю "РБК-Україна" ресторанний консультант і директор аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова розповіла деталі. За прогнозом, до весни у столиці може закритися 20% ринку.

Експертка розповіла, що зазвичай грудень для ресторанів – дуже добрий місяць через корпоративи, особисті святкування Нового року тощо. Однак нині він для більшості закладів "приніс розчарування".

З грудня почався, я б сказала, "ресторанопад". Він триває і зараз. Він (грудень – 24 Канал) не приніс бажаного об'єму відвідувань, а січень виявився взагалі просто катастрофічним,

– зауважила вона.

Цікаво, що є в бізнесі й так звана "золота ліга" – близько 10% закладів, які навіть попри труднощі "нормально себе почувають".

А от те, чого на ринку не було раніше, окрім часів COVID, – це тимчасове закриття. Ресторани призупиняють роботу, коли немає економічного сенсу працювати: витрати на зарплати, опалення та генератори не окупаються.

Водночас частина закладів декларує "тимчасову" паузу, але фактично вже ухвалила рішення не відновлювати роботу.

Дивлячись на те, що відбувається, я думаю, що до весни у нас дійсно можуть закритися ось ці 20% ринку,

– додала консультант.

Найбільш вразливою категорією ресторанного бізнесу вона назвала маленькі, сімейні й поодинокі заклади. Саме вони закриваються першими.

Нагадаємо, труднощі також виникли в рестораторів Львова. Вардкес Арзуманян 15 січня повідомляв про тимчасове закриття закладів через відключення світла по 15 годин і відсутність води.

Що відомо про ситуацію в Києві?