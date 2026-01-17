Віцепрем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба розповів 24 Каналу, що такі заклади можуть отримати змогу працювати цілодобово.

Які умови висувають для громадських закладів, щоб стати пунктом незламності?

Кулеба зазначив, що для збільшення кількості пунктів незламності міністерство залучає магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг, бізнесцентри, ТРЦ, які мають автономне живлення та готові безоплатно приймати людей.

Якщо вони відповідають вимогам, такі об'єкти можуть працювати в комендантську годину. Відповідне рішення вже прийнято в Києві, в Київській області. До цього відповідні зміни прийняв уряд. Важливо, що рішення не поширюється на розважальні заклади, крім ТРЦ,

– зауважив віцепрем'єр-міністр із відновлення України.

Він продовжив, що головна умова – це доступність і безкоштовна допомога людям. Зараз уряд працює над координацією з бізнесом. Ведеться активна комунікація для того, щоб у нас була велика кількість таких пунктів незламності.

"Наразі від соціально відповідального бізнесу можу сказати, що таких об'єктів зараз понад 3 тисячі. Для того, щоб стати пунктом незламності потрібно звернутись до обласної військової адміністрації чи органу місцевого самоврядування з такою заявкою", – наголосив міністр розвитку громад і територій.

За його словами, відповідні служби оглядають приміщення, дивляться, які умови, чи є альтернативне живлення, чи є вода, чи є зв'язок, чи є місце для перебування людей. Потому відбувається включення до відповідного переліку пунктів незламності, обов'язкова реєстрація на мапі пунктів незламності.

Як підтримують пункти незламності?

Як зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення України, опрацьовується підтримка пунктів незламності, які працюють на базі приватних закладів. У Київській області влада говорить, що буде компенсовувати витрати на відповідні генератори чи пальне.

Безумовно, контроль й аудит усього того, що відбувається, перебуває в зоні відповідальності місцевої влади, органів обласної військової організації. Саме вони контролюють відповідну діяльність. Міністерство також не стоїть осторонь,

– підкреслив Кулеба.

Він додав, що важливо, аби цей контроль відбувався щодня. Міністерство отримує звіти, фотозвіти. Це дозволяє чітко розуміти слабкі місця, де потрібно підсилюватись.

