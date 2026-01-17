Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Що відомо про атаку по Київщині 17 січня?

Як розповіли в ДТЕК, унаслідок атаки 56 тисяч родин без світла в Бучанському районі на Київщині.

Енергетики одразу заживили об'єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ситуацію ускладнює мороз,

– написали в ДТЕК.

І нагадали, що в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення. Додамо, що екстрені відключення у цих районах тривають приблизно з 9 січня, коли була одна з масованих атак. Графіки не діють.

Енергетики говорять, що в Броварському та Бориспільському районах одна з найскладніших ситуацій.

Довідка. Повітряні сили вночі 17 січня писали про атаку дронами на Київщину.

Що зараз зі світлом в Україні?

У Міненерго зранку 17 січня розповіли про поточну ситуацію зі світлом.

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовують мережеві обмеження,

– написали там.

Повернутися до прогнозованих погодинних відключень обіцяють одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Негода теж дається взнаки – на Київщині через неї знеструмлено 20 населених пунктів. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині. Енергетики, попри складні погодні умови, працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості,

– інформували в міністерстві про ситуацію по країні.

Також в кількох областях вимушено застосовують аварійні відключення. Адже під час морозів споживання високе, через що перевантажується обладнання.