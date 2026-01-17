Вночі кияни чули вибухи. Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Що відомо про наслідки атаки у столиці?
У ніч на 17 січня Київ потрапив під атаку безпілотників. В Оболонському районі міста зафіксували пошкодження. Зокрема, йдеться про нежитлову зону. Також ворожі дрони понівечили техніку.
За словами очільника Київської МВА Тимура Ткаченка, жертв і постраждалих внаслідок російського обстрілу немає.
Повітряну тривогу в Києві оголосили об 01:33. За кілька хвилин Повітряні сили попередили мешканців столиці про рух БпЛА з півночі на Київ. Об 01:39 у столиці було чутно вибухи.
Що відомо про наслідки російського обстрілу 17 січня?
Росія 17 січня вдарили по енергетичній інфраструктурі на Одещині. На одному з об'єктів сталась пожежа, а також зафіксовано пошкодження. В ДСНС уточнили, що понівечено будівлю та автотранспорт.
Запоріжжя також потрапило під ворожий обстріл. Внаслідок чого виникло загоряння на об'єкті інфраструктури, але постраждалих немає. Ударні дрони були помічені в різних районах міста й повідомлялося про вибухи в регіоні.
У ніч на 17 січня Україна відбила атаку 115 російських дронів, з яких 75 були "Шахеди". Протиповітряна оборона знищила 96 дронів, але інші влучили у цілі на 11 об'єктах.