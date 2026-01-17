Вночі кияни чули вибухи. Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Що відомо про наслідки атаки у столиці?

У ніч на 17 січня Київ потрапив під атаку безпілотників. В Оболонському районі міста зафіксували пошкодження. Зокрема, йдеться про нежитлову зону. Також ворожі дрони понівечили техніку.

За словами очільника Київської МВА Тимура Ткаченка, жертв і постраждалих внаслідок російського обстрілу немає.

Повітряну тривогу в Києві оголосили об 01:33. За кілька хвилин Повітряні сили попередили мешканців столиці про рух БпЛА з півночі на Київ. Об 01:39 у столиці було чутно вибухи.

Що відомо про наслідки російського обстрілу 17 січня?