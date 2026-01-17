Ночью киевляне слышали взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Что известно о последствиях атаки в столице?
В ночь на 17 января Киев попал под атаку беспилотников. В Оболонском районе города зафиксировали повреждения. В частности, речь идет о нежилой зоне. Также вражеские дроны изуродовали технику.
По словам главы Киевской МВА Тимура Ткаченко, жертв и пострадавших в результате российского обстрела нет.
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:33. Через несколько минут Воздушные силы предупредили жителей столицы о движении БпЛА с севера на Киев. В 01:39 в столице были слышны взрывы.
Что известно о последствиях российского обстрела 17 января?
Россия 17 января ударили по энергетической инфраструктуре в Одесской области. На одном из объектов произошел пожар, а также зафиксированы повреждения. В ГСЧС уточнили, что изуродовано здание и автотранспорт.
Запорожье также попало под вражеский обстрел. В результате чего возникло возгорание на объекте инфраструктуры, но пострадавших нет. Ударные дроны были замечены в разных районах города и сообщалось о взрывах в регионе.
В ночь на 17 января Украина отразила атаку 115 российских дронов, из которых 75 были "Шахеды". Противовоздушная оборона уничтожила 96 дронов, но другие попали в цели на 11 объектах.